資料保護攸關網路韌性

若企業正著手規劃網路韌性（Cyber Resiliency）策略，應不難發現：市場上從不缺乏各式技術方案，但真正具備參考價值的，往往仍是來自第一線的導入經驗。尤其在勒索軟體威脅持續升高的環境下，資料保護與復原能力，已成為企業維持營運穩定的重要基礎。

近期幾份針對Dell PowerProtect Data Domain的第三方評測，也反映出企業在大規模備份與資料復原場景中的實際觀察。相較於產品規格本身，IT團隊更在意的，往往是系統是否能真正融入既有環境，並在長期營運中維持穩定。

GlassHouse解決方案架構師C. Bolat提到，相較於其他備份解決方案，PowerProtect Data Domain在部署與管理上更容易上手，使用者通常能在一週內完成備份與資料復原流程的導入與學習。對於正在評估總體擁有成本，並以有限IT人力支撐營運需求的企業而言，部署效率往往代表更低的導入門檻與維運負擔。企業關注的，也不只是功能規格，而是團隊能否快速接手並順利運作。

Bolat同時提到PowerProtect Data Manager所提供的多元存取控制機制。在零信任架構逐漸成為主流的環境下，更細緻的權限管理，也逐漸成為企業規劃資料保護架構時的重要考量。Entelgy N2資深專員Sergio Omar Ruiz Paz則認為，PowerProtect Data Domain在重複資料刪除、壓縮與安全性方面具備明顯優勢。

當企業需管理PB級資料量，同時兼顧儲存成本與資料復原效率時，重複資料刪除的價值便更加明顯。Ruiz Paz特別提到，其高速重複資料刪除與勒索軟體防護能力，有助於提升關鍵資料保護效率。透過全域重複資料刪除、高吞吐效能，以及Cyber Vault隔離保護機制，企業也能降低備份儲存需求，並維持不可變備份副本與潛在危險環境的隔離性。

「穩定」、「可靠」或許不是最吸引目光的技術描述，卻往往是IT團隊在汰換既有系統時最重視的條件。尤其當企業無法承受停機風險與移轉複雜性時，系統能否長期穩定運作，往往比單一功能更重要。從這些第三方評測中，可以看見幾項共同觀察：部署流程是否順利、重複資料刪除是否有效，以及平台能否維持穩定運作，仍是企業評估資料保護架構時的重要依據。

＜本文作者：廖仁祥現為台灣戴爾科技集團總經理＞