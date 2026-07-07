Cloudflare 與主流瀏覽器協作　為全球網路開發隱私優先的全新通訊協定

聯同Mozilla、Google、Microsoft及Shopif開發全新「私有存取控制權杖」（Private Access Control Tokens，PACT）技術，開創全新隱私架構，確保全球網路互動安全。

Cloudflare近日宣布與Mozilla Firefox、Google Chrome及Microsoft Edge等主流網頁瀏覽器展開全新合作，承諾共同開發並推動以保障隱私為核心的通訊協定標準化，助人類及機器人證明其流量並非惡意流量。隨著網路從以人類點擊為主，逐步轉向由代理所驅動的活動，網站營運者必須阻檔具攻擊性的自主流量，同時避免採用侵入式追蹤手段。此項合作將為所有網路用戶及網站擁有者奠定基礎，打造更順暢、安全且兼顧隱私的網路體驗。

Cloudflare技術長Dane Knecht表示，我們與網路互動的方式正在徹底改變。過往如訂購餐點等日常事務，需要用戶親自操作並完成付款，如今自主代理逐漸開始代替人類協調流程。隨著AI流量愈趨普及，現有支援相關應用的工具已顯得過於籠統，難以滿足實際需要。透過這項合作，我們能在不犧牲隱私的前提下，減少安全通訊協定為每位網站訪客，包括人類及代理，所帶來的阻礙。

過去數十載，網站營運者依賴各種未盡完善的防禦機制以應對自動化濫用行為，但這些技術已難以處理現代化威脅。隨著生成式AI的快速興起，網路局勢再次轉變。惡意自動化行為變得更普遍、更複雜，也對網站擁有者造成更大的經濟損失。在邁向代理式AI時代的過程中，人類行為與機器人活動之間的界線逐漸模糊，使數位世界面臨前所未有的隱私挑戰。當網站試圖驗證請求是否來自合法用戶或授權機器人時，傳統解決方案如強制登入及侵入式追蹤則可能損害用戶信任。

Shopify傑出工程師Ilya Grigorik表示，在電商業務中，每一次額外的驗證挑戰、延遲或誤報，都可能導致一筆交易變成棄單。商戶需要有效的保護機制以應對自動化濫用，但消費者不應因此承擔不必要的阻礙或侵入式追蹤。Shopify很榮幸能協助開發PACT，這是一項公開且注重隱私的標準，幫助平台上的數百萬商戶區分合法用戶與授權代理程式，以及惡意濫用流量，同時保障消費者隱私。

「私有存取控制權杖」（PACT）旨在讓能夠可靠驗證「真人身分（personhood）」的網站發出匿名權杖。用戶的瀏覽器其後可向其他網站提交這些權杖，以證明相關請求由真人發出，從而減少對繁瑣且影響體驗的驗證碼或侵入式追蹤的需求。PACT的設計確保網站無法利用該技術追蹤或識別使用者身分或其瀏覽紀錄。

Microsoft Edge網路平台工程總監Erik Anderson表示，健康網路環境有賴有效、可互通且保護隱私的工具，使網站能夠在避免對用戶造成不必要影響的情況下防範濫用行為。Microsoft期待一同合作開發新標準，並確保其能在公開網路上部署。

Mozilla Firefox技術長Bobby Holley表示，Mozilla致力維護網路的開放性及保障用戶隱私。大量自動化流量湧入，使網站被迫採取較粗疏的防禦方式如付費牆、身分驗證、驗證碼及侵入式追蹤，只為判斷請求是否來自人類。我們可以建立一套更有效的解決方案，在維持隱私的同時，也為真實用戶帶來更佳體驗。這項專案需要整個生態系統共同協作，我們很高興能與Cloudflare及其他理念一致的合作夥伴攜手實現這項構想。

PACT將進一步協助企業識別真正的訪客，確保資源集中於重要的網路流量。PACT透過來自具備真實用戶關係情境的可信資訊，保障資訊隱私，使企業能以最少阻力為企業提供其受眾的高度誠信保證。透過在Cloudflare網路上採用PACT，企業可在毋須承擔傳統方案成本的情況下，提升網路環境的可信度及完整性。