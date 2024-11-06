零信任IoT因應AI時代資安挑戰　第七屆物聯網安全高峰論壇即將登場

隨著生成式AI和邊緣運算技術的日新月異，物聯網產業正面臨愈來愈多的資安風險與挑戰。第七屆物聯網安全高峰論壇即將於2024年11月13日在台北市信義區華南銀行國際會議中心舉行。今年論壇將深入分析深偽技術（Deepfake）所帶來的身份識別威脅、生成式AI加劇自動化攻擊的問題，以及分散式攻擊對邊緣裝置的嚴峻考驗。此外，亦將探討AIoT軟硬體組成日益複雜帶來的供應鏈安全風險，並強調零信任架構作為保護數據安全和系統穩定運行的關鍵策略。

第七屆物聯網安全高峰論壇即將於2024年11月13日在台北市信義區華南銀行國際會議中心舉行。論壇以「唯有零信任，才有可信賴」為主題，聚焦在生成式AI和Edge AI的快速發展下，展望物聯網裝置應用在2025年所面臨的資安挑戰，並探討相應的最新防禦技術和解決方案。

隨著生成式AI和邊緣運算技術的日新月異，物聯網產業正面臨愈來愈多的資安風險與挑戰。因此今年論壇將深入分析深偽技術（Deepfake）所帶來的身份識別威脅、生成式AI加劇自動化攻擊的問題，以及分散式攻擊對邊緣裝置的嚴峻考驗。此外，亦將探討AIoT軟硬體組成日益複雜帶來的供應鏈安全風險，並強調零信任架構作為保護數據安全和系統穩定運行的關鍵策略。

大會特別邀請眾多演講貴賓，陣容涵蓋來自數位發展部、工研院資通所、SEMI半導體資安委員會、資策會資安所、FIDO聯盟的專家，各大資安標準測試驗證機構，以及主要的物聯網資安技術供應廠商共襄盛舉，內容較往年更為豐富，可望有效幫助物聯網產業人士與企業應對生成式AI帶來的新挑戰，打造更安全的物聯網生態系統。論壇亮點包括：

1. 掌握「零信任」落地攻略：幫助企業了解如何有效實施零信任架構。

2. 跟上物聯網產業新趨勢：深入解析生成式AI和Edge AI對產業的影響。

3. 提高產品與供應鏈安全：探討如何應對日益複雜的軟硬體組成與供應鏈風險。

4. 與產業專家面對面交流：提供與資安專家直接互動的機會，交流經驗與見解。

5. 最新技術方案展示解說：展示最前沿的物聯網資安技術及解決方案。

6. 拓展業界菁英人脈與商機：促進產業人士之間的聯繫，創造合作機會。

此屆論壇仍由新電子科技雜誌、新通訊元件雜誌、網管人雜誌三家專業媒體共同主辦，希望透過專題演講、技術展示及專家討論，協助與會者成功建構零信任架構環境，以更強大的資安韌性和數位韌性在AI時代贏得更大的商機。

敬請參加第七屆物聯網安全高峰論壇，與專業人士一同探索最新的物聯網資安發展，攜手邁向零信任的安全未來。活動免費報名網址： https://bit.ly/3UzmlGD 。