「2026 CYBERSEC臺灣資安館」圓滿閉幕

「2026 CYBERSEC 臺灣資安大會」歷經三天精彩展出圓滿落幕，總計吸引超過2萬名專業人士蒞臨觀展。其中由數位發展部數位產業署（數產署）打造的「臺灣資安館」更是成果豐碩，除透過辦理「亞洲資安通路高峰會」（Asia Cyber Channel Summit，ACCS），成功鏈結國際通路版圖外，展覽最後一日更壓軸發布「臺灣資安防護矩陣」，提升企業決策層對資安投資的戰略掌握度。

數產署表示，臺灣資通訊及半導體產業居全球樞紐，更長期面對高強度網攻，具備第一線實戰經驗。為協助資安廠商精準對接全球通路，展覽期間辦理「亞洲資安通路高峰會（ACCS）」，邀請來自馬來西亞、泰國、新加坡、越南等國共30家國際資安通路商，與40家臺灣優質業者進行近百場次的一對一媒合活動。此外，更廣邀荷蘭、法國等歐洲通路商同步參與，協助業者深化國際布局。

數產署進一步指出，於展期最後一天，該署發布結合Cyber Defense Matrix（CDM）框架與資安能量登錄機制之「臺灣資安防護矩陣」，可協助企業系統化盤點防護缺口、強化風險可視化能力，並建立建立跨部門的共通語彙，更有助於決策者精準掌握資安投資的戰略方向並提前布局。

本次發布會數產署偕同中華民國資訊軟體服務商業同業公會、台灣區電機電子工業同業公會、台灣醫療暨生技器材工業同業公會、台灣智慧自動化與機器人協會、台灣智慧聯網健康照護協進會以及台灣安全設備與服務產業協會等跨產業公協會代表共同參與，展現產官學研攜手共築資安防護網絡的決心。

數產署說，「臺灣資安館」作為國內資安品牌的展示舞台，匯聚臺灣自主技術能量，從威脅偵測、雲端安全到工業控制系統防護，展現出高度的技術韌性，未來將持續透過政策引導與資源投入，推動資安能量在產業鏈中深根落地，並帶領臺灣資安產業鏈結國際市場，成為全球供應鏈中最值得信賴的數位夥伴。