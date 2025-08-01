104 集團藉 SUSE Rancher Prime 轉型 K8s　混合雲創新維運翻倍敏捷

國內具代表性的人力資源平台104人力銀行，長年來不僅服務廣大的求職者與企業端用戶，更需承載每日高達上億次的網站存取流量，對於基礎架構的穩定性與可擴展性要求極高。隨著數位轉型趨勢逐步深化，如何打造更具彈性與高效率的IT架構，已成為104資訊科技集團維持競爭優勢的關鍵。104資訊科技IT團隊選擇導入SUSE Rancher作為Kubernetes（K8s）核心管理平台，有效突破傳統架構在擴展性、成本與維運效能上的限制。這項轉型之所以能順利推動，關鍵在於清晰的技術選型策略、對開發體驗的高度重視，以及與技術夥伴建立穩固合作關係，為追求數位革新的企業提供了一套紮實可行的落地藍圖。

104資訊科技IT團隊負責維運超過300個網站服務與全環境超過2000個容器應用系統，在邁向容器化之前，長期仰賴虛擬主機（VM）作為應用部署基礎，但隨著業務需求的成長，舊有模式逐漸暴露出諸多限制。104資訊科技軟體架構師蘇曜祥指出，開發端經常面臨「環境不一致」的挑戰，導致同一套程式在本地與線上環境的執行表現差異顯著，拖累了除錯效率與開發進度。另一方面，維運端則須應對「資源擴展僵化」的困境，每次為了迎接年後轉職潮等高峰時段，往往須預先手動擴增大量伺服器，不僅作業流程繁瑣、成本沉重，更造成非高峰期間的資源閒置。這樣的情況，加劇了開發與維運團隊在目標與工具鏈落差下的協作鴻溝，進而催化出全面轉型的迫切需求。

正因如此，104的IT團隊意識到，若能以K8s為核心，打造一個快速且穩定的容器化管理平台，不但能滿足開發團隊對環境一致性的需求，同時也可解決維運團隊在資源管理與成本控制上的長期痛點。在評估多項解決方案後，104選定SUSE Rancher作為推動K8s導入的主要平台，展開結構性改造工程。

蘇曜祥指出，選擇SUSE Rancher最重要的原因之一，是其設計理念高度契合CNCF（雲原生運算基金會）所推動的雲原生標準。與其他可能引發「廠商綁定」的方案相比，Rancher原生支援K8s工具，企業可直接延續現有技術基礎，無須學習額外的專屬語法或平台，顯著降低導入門檻與轉換成本。

Rancher的另一項關鍵優勢，在於利用RKE2 (Rancher新世代容器引擎)工具能協助團隊快速部署與透過Rancher管理多個容器叢集，有效簡化K8s組態作業，減少人工作業失誤與重工成本。透過這項自動化能力，104成功在地端與雲端建置超過十個K8s叢集，為混合雲架構的佈局打下堅實基礎。

同時104資訊科技團隊亦設計了一套內部專用的部署流程與Helm Chart，進一步簡化開發團隊的容器部署流程。開發人員無須深入理解K8s底層設定，只須透過標準化流程，即可將應用快速部署至生產環境。這套與Rancher結合的部署機制，成功將應用上線所需時間由數小時甚至數天，大幅縮短至一小時內完成，顯著提升開發效率與部署敏捷性。

不僅如此，Rancher也為104的維運模式帶來轉型契機。原本需仰賴人力進行的大量例行性維運工作，現已逐步轉向自動化流程。團隊得以將更多資源投入於高價值的創新與效能優化任務，進一步推動微服務（Microservices）、可觀測性（Observability）與Service Mesh等先進技術的導入，加速雲原生技術的落地應用。

截至目前，104資訊科技已成功將近半數應用服務遷移至K8s平台，並規劃於2027年前完成八成以上容器化的目標。透過Rancher穩定的技術支援與彈性的管理機制，104得以穩健推進基礎架構現代化，從容迎接AI應用、即時服務與多雲管理等未來挑戰，以雲原生實力驅動企業持續創新與營運升級。