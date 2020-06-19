公務機關面臨空前駭侵攻擊　五大防線守護資訊安全

近期在蔡英文總統連任就職前，中油、台塑集團，以及高科技製造業相繼遭受勒索軟體攻擊，可說是繼2018年台積電晶圓廠產線遭病毒感染被迫中斷之後，又掀起一波受到社會大眾高度關切的資安重大事件。特別是涉及關鍵基礎設施（Critical Infrastructure，CI）的能源領域，對此法務部調查局特別成立專案小組偵辦。從調查局發布的事件調查說明來看，攻擊者早在數個月前就已利用個人電腦、網頁與資料庫伺服器存在的漏洞滲透進入內部網路，並且成功竊取最高權限管理者帳密，進而竄改群組原則，以合法的方式派送勒索軟體。

另一起由美國資安公司Cyble揭露，暗網中發現有超過2千萬筆台灣公民個資被公開販售，並且聲稱資料庫來源為內政部戶政司，引發民眾熱議，為此行政院資通安全處緊急發出新聞稿澄清，事實上資料內容是以2004年之前為主，從資料欄位格式判斷並非為戶政系統所外流，更像是多個資料源拼湊而成，目前已協請法務部調查局查處中。

在暗網黑市與超限戰的雙重驅動下，持有大量個資甚至攸關國安機密的政府軍公教單位，已成為駭客入侵、惡意程式攻擊的首要目標，也為各機關院校的資安防護帶來嚴苛沉重的考驗。網路攻擊隨時伺機而動，漏洞弱點永遠修補不完，單位主官與資安承辦人如果不想終日提心吊膽、疲於奔命，勢必須規劃建立真正周延有效的資安防禦。

事實上，當全球企業與政府皆以數位化為轉型目標，必須同時意識到潛在資安風險將因此攀升，多層次防禦的能力須隨著IT典範轉移，從被動式的執行緊急應變措施，演進到主動式的獵捕、調查、判讀使用者或終端裝置行為模式，善用現代化機器學習與人工智慧的力量輔助以掌握端到端存取行為，從全面性的角度審視攻擊入侵的各個環節，正確套用相對應的偵防機制，全面提升預測性防護力，才能在與網路犯罪者的攻防中防患未然、制敵機先。

為了協助智慧政府、數位校園、資訊國防有效強化面對駭侵的防禦力，IBM彙整了分析預警、情資整合、用戶識別、資料監管、跨雲安全等五大防線，並各自以實際成功案例詳盡剖析，軍公教機構資安相關人員絕對不容錯過！現在就下載臺灣機關組織資安防禦指南，掌握五大關鍵防線重點：

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