Progress Software 推出 AI 驅動的威脅偵測與事件回應功能　抵禦持續演變的網路威脅

Progress Software是一家值得信賴的 人工智慧數位體驗與基礎架構軟體供應商，宣布推出進階異常偵測系統Progress Flowmon ADS 12.5。最新版本導入強大的AI技術，加速威脅偵測、簡化事件回應，並提供更深入的網路活動可視性，協助企業主動防禦不斷演變的網路威脅。

在現今數位環境中，資安團隊面臨愈來愈嚴峻的挑戰：不斷增加的網路流量、警示疲乏，以及日益精密的攻擊手法。因為資源有限、IT人員不足，常常導致威脅被忽略或延遲回應，這些問題對中型企業造成更大的衝擊。Flowmon ADS 12.5直接針對這些痛點，縮短平均回應時間（MTTR），並彌補資安專業人力的缺口，無需依賴深厚的資安技術知識。

Progress Software基礎架構管理事業群執行副總裁暨總經理Sundar Subramanian表示，隨著網路威脅不斷升高、資安人才缺口持續擴大，企業需要能簡化並強化防禦的智慧工具。Flowmon ADS 12.5提供實用的情報與自動化能力，讓各種規模的團隊都能超前防範威脅並因應合規需求。協助企業在瞬息萬變的威脅環境中，建立具韌性、面向未來的安全防護。

Flowmon ADS 12.5主要強化功能包括：