Progress Software 推出 AI 驅動的威脅偵測與事件回應功能　抵禦持續演變的網路威脅

Progress Software是一家值得信賴的 人工智慧數位體驗與基礎架構軟體供應商，宣布推出進階異常偵測系統Progress Flowmon ADS 12.5。最新版本導入強大的AI技術，加速威脅偵測、簡化事件回應，並提供更深入的網路活動可視性，協助企業主動防禦不斷演變的網路威脅。
在現今數位環境中，資安團隊面臨愈來愈嚴峻的挑戰：不斷增加的網路流量、警示疲乏，以及日益精密的攻擊手法。因為資源有限、IT人員不足，常常導致威脅被忽略或延遲回應，這些問題對中型企業造成更大的衝擊。Flowmon ADS 12.5直接針對這些痛點，縮短平均回應時間（MTTR），並彌補資安專業人力的缺口，無需依賴深厚的資安技術知識。
Progress Software基礎架構管理事業群執行副總裁暨總經理Sundar Subramanian表示，隨著網路威脅不斷升高、資安人才缺口持續擴大，企業需要能簡化並強化防禦的智慧工具。Flowmon ADS 12.5提供實用的情報與自動化能力，讓各種規模的團隊都能超前防範威脅並因應合規需求。協助企業在瞬息萬變的威脅環境中，建立具韌性、面向未來的安全防護。
Flowmon ADS 12.5主要強化功能包括：
- AI驅動的威脅簡報：最新版本導入精選的威脅情資簡報，提供關於新興漏洞與攻擊行動的即時洞察。這些簡報透過AI威脅分析產出，並由資安專家確認，內容包含詳細說明、因應策略與入侵指標（IoCs），可直接在Flowmon ADS介面中存取。
- 專家級建議：Flowmon ADS現在能提供具情境化的逐步回應指引，簡化事件處理流程。這些建議能幫助IT團隊採取決定性行動，例如隔離裝置或調整政策，無需具備深厚的資安背景。
- 強化事件視覺化：全新圖形化的可視性功能，協助分析人員能在安全事件中探索主機間的通訊。透過這種互動式檢視，能更深入調查相關事件、流量與主機互動，加速分析流程。
- 簡化事件回應：內建快速連結與可操作的洞察，能引導使用者更有效率地完成回應流程，縮短問題解決時間。結合即時與回溯性資料分析，這些強化功能協助使用者做出更快速且更有依據的決策。