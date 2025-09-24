您的企業也受檔案威脅之苦嗎？全球知名運輸製造商使用MetaDefender Endpoint在檔案入口點掃描裝置

在高速製造環境中，不容有失，尤其是當關鍵系統與網際網路隔離的時候。這家運輸業領導廠商需要在不影響生產速度或法規遵循的情況下，安全地移動作業資料。

數以千計的工程工作站和人機介面分散在多個地點，傳統的端點工具根本無法滿足需求。真正的挑戰在於如何在分散式、空氣封閉（Air-Gapped）的環境中安全、受控地使用USB，同時不會增加複雜度或減慢團隊的速度。

防禦檔案攻擊需要多層次防禦的資安策略

根據OPSWAT的《2025年威脅趨勢報告》，惡意軟體的複雜性在過去六個月躍升了127%，而以檔案為基礎的攻擊仍是針對關鍵基礎設施的最持久、最具躲避性的威脅媒介之一。

我們的客戶是運輸製造業的全球領導者，設計並製造高速列車、地鐵及其他先進鐵路系統。該公司擁有10,000多名員工，營運據點遍及多個國家，在推動現代交通網路的創新與效率方面，扮演著重要角色。其生產線非常依賴專業的工程工作站和人機介面（HMI），來精確管理複雜的工業流程。由於仰賴隔離、隔絕空氣的系統，每次重大更新，都必須透過USB硬碟機傳送至端點，即使是一個惡意檔案也可能導致作業停頓。

為了減緩這些類型的網路攻擊、保護其營運、並彌補重要的安全漏洞，該公司轉而採用OPSWAT MetaDefender Endpoint。這個內建解決方案可直接部署至工作站，非常適合公司的空氣隔離網路架構。透過在端點導入政策驅動的多媒體控制，該公司獲得了可視性、合規性支援和控制，而不會減慢作業速度。透過週邊多媒體保護機制，MetaDefender Endpoint可阻止USB磁碟機的存取，直到掃描完成後確認它們是乾淨無毒的。檔案會經由先進的MetaScan Multiscanning多防毒引擎掃描技術進行檢查，可利用30多個反惡意軟體引擎來偵測已知和未知的威脅。

這種多層次防禦方法能提供遠高於任何單一防毒產品的偵測率，因為單一防毒產品通常會因為有限的行為分析，和缺乏網際網路連線，而遺漏空氣隔離系統中的威脅。除此之外，還會使用Deep CDR檔案無毒化技術，對可疑內容進行淨化，在不影響檔案可用性的情況下移除內嵌威脅。

MetaDefender Endpoint有助於彌補傳統端點防護工具經常遺漏的安全漏洞，尤其是在控制和檢查透過USB磁碟機和其他可攜式多媒體傳輸的資料時。透過增加這個額外的控制與威脅預防層，可以在無需變更底層基礎架構的前提下，增強公司現有的防禦能力。

這種組合為製造商提供了前所未有的功能：在不需要變更現有基礎架構的情況下，完全控制可攜式多媒體在空氣隔離環境中的使用。

安全傳輸、嚴格合規、不中斷生產

有了MetaDefender Endpoint，該公司消除了USB檔案傳輸所帶來的不確定性。工作人員現在可以在系統之間安全地移動作業資料，因為他們知道每個檔案都是經過驗證、乾淨且合規的。

主要優點：

• 生產團隊保持高效率

• 安全團隊可獲得能見度與控制

• 法規遵從人員可獲得所需的稽核記錄

許多全球法規現在都要求組織強制執行可攜式多媒體保護，並使用多種防毒引擎進行檔案掃描，這使得這些控制不僅實用，而且非常必要。有了OPSWAT，該公司還能強化法規遵循的安全態勢。

管理員現在可透過中央系統，管理主控台管理數以千計的端點。現在，他們可以自行定義一層又一層的防護政策，並擁有詳細掃描歷史和風險狀態資料的合規性報告，以便更輕鬆地進行稽核，及強化政策執行。系統可在背景中安靜運作，在不減慢生產速度的情況下強制執行檔案掃描。

最重要的是，營運效率和日常工作流程得以保留。不但可以安全地傳輸更新和組態檔案，保持製造流程順暢運作，還同時能維持嚴格的法規標準。

提供控制、可見性與合規性

此部署中使用的OPSWAT MetaDefender Endpoint技術和工具：

• 周邊多媒體保護：強制執行USB及其他可攜式多媒體的掃描政策，確保使用前已掃描設備，且只能存取乾淨的檔案。

• MetaScan Multiscanning：使用30種以上的防毒引擎掃描檔案，偵測已知和未知的威脅，精確度遠高於單引擎工具

• Deep CDR：移除潛在的惡意內容，同時保留原始檔案的可用性和格式

• 集中式管理主控台：提供統一的可見性與控制平台，讓管理員設定掃描規則、監控裝置使用情況，以及管理所有地點的端點安全性

• 支援Air-Gapped空氣隔離網路：可在離線環境下完全運作，是受管制或隔離系統的理想選擇

• 合規性報告：自動記錄掃描結果、裝置活動和威脅偵測，以支援內部稽核並符合業界標準

保護關鍵環境中的每一個端點與傳輸管道

透過保護離線生產區域的USB硬碟機，這家全球製造商加強了其作業復原能力。這提醒我們，在高風險的生產環境中，即使是簡單的檔案傳輸也可能成為風險點或控制點。