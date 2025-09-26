AI信任轉型　Frontier Firm塑造未來競爭力

在全球產業加速導入人工智慧（AI）的浪潮中，企業逐漸從嘗試階段邁入系統化規劃，並思考如何在營運中長期落地AI驅動的治理與效率提升。微軟Windows and Devices團隊近期提出的「Frontier Firm（前沿企業）」模型，正是針對企業如何在AI世代建立可信賴（Trustworthy）的轉型架構，並透過「Agentic Transformation（代理式轉型）」重塑流程、優化供應鏈、強化永續治理，最終推進至全方位的創新曲線翻轉。

對於台灣企業管理者與IT/OT決策者而言，這不僅是一個理論模型，更是具有高度參考價值的實務藍圖。隨著產業數位轉型加速，如何兼顧效率、信任與合規，已成為能否跨入下一階段競爭力的關鍵門檻。

Frontier Firm模型 AI驅動營運中樞

Frontier Firm模型的核心，在於將AI放置於組織營運的中樞位置，不再僅視其為輔助性工具，而是重新定義流程與價值的驅動力。微軟總部合規總監Chitra Gopalakrishnan指出，所謂Frontier Firm，正是以AI為核心重塑的企業架構，透過智慧化的隨需框架（On-demand Framework）與人機協作團隊（Human-AI Teams），在高度競爭的環境中快速擴張，並能持續創造價值。

她進一步歸納Frontier Firm必須達成的四大成果：首先是重新定義客戶體驗。企業必須善用AI來預測甚至先於客戶表達需求之前，提供個人化的互動與服務。其次是重塑流程。傳統流程往往源自人工習慣，效率有限，而AI驅動的代理流程則能以更高自動化與智慧化完成。第三是重塑員工體驗。AI透過減少繁瑣事務，讓員工能專注於策略性與創新性任務，進而提升留才與滿意度。最後則是創新曲線的加速。產品與服務的推出是否能因AI而縮短週期、降低成本，將是檢驗Frontier Firm能否真正具備市場競爭力的關鍵。

微軟總部產品經理Michael Bowman補充，Frontier Firm的推進並非線性歷程，而是涵蓋三個並行階段。第一階段是「人與系統協作（Human with the System）」，AI協助人類加快完成任務。第二階段是「人類主導代理（Human-led Agents）」，將整體流程外包給代理群組處理。第三階段則是「人類主導代理營運（Human-led Agent Operated）」，甚至可讓整個部門運作由代理團隊主導。許多企業會同時處於不同階段，而挑戰往往不在技術本身，而在如何將新技術真正應用於既有的流程與架構。

值得注意的是，微軟研究顯示，目前全球已有大量企業導入AI，但僅約四分之一的公司真正達到顯著效益，形成所謂的「價值落差（Value Gap）」。即便如此，企業普遍仍相信AI投資可帶來四倍回報。如何跨越這個落差，正是Frontier Firm模型所要解答的問題。

AI落地案例 供應鏈與永續雙軌推進

要讓Frontier Firm模型具體化，必須透過真實案例來驗證。Chitra Gopalakrishnan與Michael Bowman分享了微軟內部導入Agentic AI的實踐，涵蓋供應鏈管理、永續治理以及文件維運三大場景。這些案例揭示了AI如何突破傳統瓶頸，並帶來可量化的成效。

在供應鏈領域，Windows團隊將超過60個不同流程與數千家供應商的資料串聯，傳統上這是一個高度複雜且難以即時掌握的系統。透過四個代理（Agent）——包含負責採購分析的Sourcing Agent、處理通路需求的Channel Agent、監控製造效率的Manufacturing Agent，以及負責流程驗證的FPI Agent——微軟成功將任務效率提升80%，整體團隊生產力翻倍，供應鏈反應速度也因此大幅提升。

而在永續治理方面，微軟面臨全球130家以上供應商，能源使用報告格式高度分散，過去往往需要耗時數月整理。透過AI代理，首先訓練模型辨識不同國家政府印章與合約格式，再逐步統一能源消耗數據格式，並自動驗證其是否符合永續目標。最終不僅每月節省超過百小時的人工處理時間，數據品質亦顯著提升，使團隊得以專注於更具策略性的環境永續倡議。

技術文件維運自動化 知識治理新典範

另一個關鍵案例則是技術文件維運。微軟必須維護超過十萬頁的技術文件，涵蓋Windows、Office、SQL等產品，並且每月更新。這些文件直接影響全球開發者的互通性（Interoperability），品質與準確性至關重要。

傳統做法是由工程師撰寫文件，隨後進行漫長且繁瑣的檢驗。這種瀑布式流程不僅延宕發佈週期，也消耗大量人力。為了解決這個痛點，微軟在文件撰寫工具中加入AI驗證代理。當文件被提交後，代理會即時檢查跨文件引用是否正確、錯誤碼與語法是否符合規範，並自動建立缺陷回報（Bug Report）於Azure DevOps系統。

這項自動化大幅縮短發佈週期達50%，同時提升團隊三倍的生產力。更重要的是，開發者得到品質更高的文件，而工程團隊則能將心力集中於策略性專案，而非例行性檢查。這樣的案例對所有必須維護龐大合規文件的產業而言，提供了極具參考價值的治理模式。

Windows新世代AI功能 可信賴的創新體驗

除了組織層級的應用，微軟也將AI能力延伸至個人化的Windows平台功能，展現如何在端點落實「可信賴創新」。

Recall功能可被視為一種個人化記憶助理，透過對使用者操作畫面的快照，讓使用者能以自然語言檢索過去的文件、郵件與對話，並同時確保隱私與使用者自主控管。Click-to-Do則是一種單鍵操作的智慧助手，能針對螢幕內容提供即時建議，例如摘要、影像編輯或跨應用操作，成為生產力加速器。

Studio FX則鎖定音視訊會議體驗，透過AI動態調整燈光、降噪與視覺濾鏡，甚至模擬眼神接觸，讓遠距溝通更貼近實境。最後，AI Foundry則是一個完整的AI工具箱，結合在地語言模型、影像處理與語意搜尋，並以通用的模型上下文協定（Model Context Protocol）提供統一接口，讓開發者能快速將應用程式與AI模型串接，而無需額外撰寫複雜程式碼。

這些功能的共通點，在於全部建構於「Responsible AI（負責任AI）」原則上。公平性、可靠與安全性、隱私保護、透明性與問責制，構成了微軟在產品開發中的核心準則。這種由上而下的治理設計，確保了創新並非脫離規範的冒進，而是建立在信任基礎之上的永續發展。

從Frontier Firm模型到具體案例，再到Windows平台的個人化AI功能，微軟示範了企業如何將Agentic AI從策略層延伸至落地執行，並透過信任與責任的治理原則，實現數位轉型。

對台灣的企業決策者而言，這些案例並非僅屬於大型跨國公司。在供應鏈高度分散、永續合規要求日益嚴苛、技術文件龐雜的情境下，Frontier Firm模型提供了一個具體框架，協助企業在導入AI時不僅追求效率，更能兼顧信任與責任。AI的未來已不再只是輔助，而是企業中樞的一部分。唯有在信任的基礎上，才能將AI轉化為推動創新與競爭力的真正引擎。