兆勤科技推出戶外型無線基地台搶攻 MSP商機

兆勤科技（Zyxel Networks）宣布，持續擴展戶外型無線基地台產品布局，鎖定戶外連網市場，協助受管理服務供應商（MSP）因應持續成長的高速穩定連線需求。首款NWA55AX PTP 點對點無線基地台現已上市，採出廠成對式設計，開箱即用、無需繁瑣設定，就可建立最遠達 5 公里的穩定無線傳輸，助攻企業快速布建大範圍的跨區戶外連線。

此次推出的戶外型產品適用於工業與輕工業場域、中小型企業，以及需要延伸無線覆蓋範圍的各式環境。搭配Nebula 雲端管理平台，讓MSP可集中控管所有設備，快速完成部署，並持續監控與優化網路效能。

鎖定遠距離連網需求的NWA55AX PTP點對點無線基地台，透過成對式架構，可快速於不同場域建立穩定點對點連線，適用於校園、體育場館與活動現場、度假村，以及火車站、機場等大型戶外環境，協助延伸主要網路覆蓋範圍並提升部署彈性。

兆勤科技網路事業群資深協理林永毅表示，戶外連線已是企業網路布局不可或缺的一環，市場對於穩定、易部署且支援遠距延伸的解決方案需求持續攀升。透過 Nebula 雲端管理平台，MSP不僅能更有效率地進行部署與維運，更能以更具成本效益的方式，為客戶提供企業級的戶外連線體驗。

為了滿足不同的戶外連線情境，兆勤科技亦規劃後續推出NWA55AX PRO，此機種將支援AX3000 multi-gigabit WiFi 6的速度，並具備IP55防護等級，擁有在多變的氣候環境中穩定運行的優勢，為中小型工業場域、校園及有延伸覆蓋需求的企業或居家辦公用戶提供可靠的戶外連線體驗，進一步完善兆勤科技的戶外無線產品線布局。