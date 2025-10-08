趨勢科技觀察新型惡意軟體 SORVEPOTEL 快速擴散中

趨勢科技 惡意軟體

趨勢科技近期發現一名為SORVEPOTEL的惡意軟體活動，首波正從巴西透過WhatsApp應用程式迅速擴散。從指令代碼觀察，這是一波資料竊取（infostealer）活動，針對巴西的多家金融機構與加密貨幣交易所進行攻擊，雖然目前尚未在台灣等亞洲地區觀察到相關感染案例，但由於WhatsApp在全球擁有許多用戶並透過看似來自熟識聯絡人的ZIP壓縮檔為誘餌，趨勢科技提醒台灣使用者與企業應提高警覺，避免遭到入侵。

趨勢科技威脅研究團隊最新分析參考如下： 傳播方式：惡意軟體以看似來自熟識聯絡人的ZIP壓縮檔為誘餌，受害者一旦開啟並執行，惡意程式便會啟動。

影響行為：受感染後，攻擊者會劫持使用者的WhatsApp帳號，並自動向所有聯絡人發送惡意訊息，進一步擴散感染；受害帳號甚至可能因大量發送垃圾訊息而遭封鎖或停權。

攻擊目標：需在Windows桌面端執行，顯示攻擊行為可能更偏向企業使用者，並涉及PowerShell腳本操作。

目前狀況：趨勢科技已主動展開防護措施並持續監測潛在擴散跡象。 趨勢科技提出三點建議提醒民眾與企業： 不要隨意開啟來源不明或看似異常的ZIP附件 確認發送者身份再開啟文件或連結 確保安裝最新版資安防護軟體，以防止惡意檔案自動執行

