NetApp 攜手資策會推動台灣PQC發展

NetApp宣布與財團法人資訊工業策進會簽訂合作備忘錄（MOU），共同就數位發展部數位產業署所聚焦推動的後量子密碼學（PQC）資安議題，探討最佳實務應用方向。生態系夥伴亦包含Akamai、思科、F5、Palo Alto Networks、Red Hat等業界巨擘，以及凌群電腦、敦陽科技、開啟資安、華電聯網、精誠資訊等台灣知名系統整合商，將共同攜手合作，推動台灣後量子密碼學資安技術升級。

這樣的討論正值量子運算驅動的攻擊已不再是科幻小說，而是加速成真的現實之際，因此亟需新的資料加密標準。量子電腦解決複雜數學問題的速度能夠比傳統運算系統快上指數倍，使現有加密標準岌岌可危。惡意攻擊者正開始發動「先竊取，後解密」（Harvest Now, Decrypt Later，HNDL）攻擊，竊取現今的加密資料，以便未來解密。量子驅動的資料外洩所牽涉的利害關係與潛在後果極為重大，尤其是對於處理敏感資料的金融服務業與醫療保健公司而言。

NetApp將PQC嵌入全球產品組合與功能中，並與資策會簽署合作備忘錄，凸顯NetApp致力於量子安全創新，以及協助台灣與全球企業邁向安全數位轉型的承諾。

強化最後一道防線：NetApp的儲存加密採用FIPS 140-2 Level 2自我加密硬碟，藉此簡化法規遵循與備品更換流程，並透過AES 256位元透通式磁碟加密來保護靜態資料。

動態金鑰管理：自動化金鑰產生、輪替與撤銷，可協助大幅降低漏洞，即時適應不斷演變的威脅。

零信任整合：PQC與我們以資料為中心的零信任架構完美結合，可驗證每項存取要求，以防止未經授權的入侵，即使在量子未來也同樣有效。

NetApp台灣區總經理朱宥鑫表示，現在保護著組織最寶貴資料資產的安全邊界，尚未準備好抵禦未來的量子威脅。企業和組織需要確保基礎架構具備後量子密碼學的能力，且整個產業必須遵循新的網路安全標準。我們之所以與資策會及眾多業界精英夥伴簽訂MOU，就是為了解決此落差，並強化台灣數位主權的防禦態勢。

數位發展部數位產業署指出，台灣資安產業產值已於2024年突破新台幣817億元，也預期將在2026年達到1,000億元，顯示各組織已預期攻擊將更加劇烈、入侵企圖也會不斷增加。一旦網路攻擊者更容易取得量子運算驅動的解密能力，情況勢必更為嚴峻。透過在資料基礎架構與營運中建置強健的PQC防護，即使量子威脅升級，組織也能具備更佳的防禦能力。