Openfind 攜手新創區塊科技推出數位資料存證安全方案

全球企業正⾯臨隨著數位轉型、快速變動帶來的挑戰，因資料遺失、被竄改或難以追溯來源等問題，多數可應用「區塊鏈技術」解決。Openfind 網擎資訊與區塊科技正式攜手合作，希望藉由Openfind ArkEase Pro雲端儲存平台檔案存取歷程完整保存的特性，結合區塊科技的區塊鏈存證應用，協助企業更安全的儲存、傳輸、驗證大量機敏檔案，在資訊溝通往來過程中獲得最完整的保障。

為協助企業提升國際競爭力，近年來資策會科法所以「智慧財產」、「電⼦文書」或「數位合約」等主題推廣如何保護珍貴的智慧財產及其歷程與研發記錄，並強調保全數位證據的重要性；智財相關訴訟發生時，除了繁瑣的蒐證流程外，如何提出相關佐證尤其重要，而區塊鏈正是可運用的關鍵技術。Openfind ArkEase Pro（AEP）雲端儲存平台提供了完整的檔案存取、修改和下載紀錄，結合區塊科技的區塊鏈智財存證平台，可⼤幅縮短曠⽇費時的蒐證及公證流程，讓企業可專注於技術創新，輕鬆保障研發成果。

網擎資訊AEP作為企業完整的檔案平台系統，除了不斷追求提升資料分享與管理效率外，也提供各項應用，協助企業建置完善的資訊平台；從防制勒索軟體、到線上共編，近期又引進區塊鏈存證技術，持續在企業生產力工具上精益求精。網擎資訊執行長廖長健表示，Openfind的軟體將拓展為多邊平台，持續透過與專業夥伴廠商合作研發，以AEP檔案平台為媒介，連結廣大的客戶群，提供諸如遠端共編、檔案稽核、智財存證⋯⋯等多元價值，滿足各產業客戶在數位轉型下的最新需求。

隨著區塊鏈應⽤的蓬勃發展，藉由統整流程與技術專業，使用者將能輕鬆享用先進的數位安全服務。以Openfind在郵件領域深耕多年的經驗，加上區塊科技的區塊鏈存證平台，未來整合防詐騙、信件已讀追蹤機制、電子存證信函等成熟技術後，不但能協助導入更全面的檔案保全系統，也能使企業的電⼦文件存證流程更臻完備！網擎也會持續與區塊科技密切合作，完整支援區塊鏈智財存證等應用，並結合網擎擅長的資安領域，提供同時滿足企業溝通與數位轉型之解決方案。廖長健指出。