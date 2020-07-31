Juiker正式聲明：遭駭與中資介入均屬不實謠言

PTT八卦版自7月20日起，出現一連串Juiker爆料文，爆料者利用聳動標題加上未經查證的內文登出Juiker遭駭、使用不安全、不敢用Juiker等沒有證據且未經查證的內容，甚至出現偽造Juiker團隊聲明稿內文，意圖帶風向抹黑Juiker，吸引網友推文與媒體注意。為避免不實流言造成社會大眾混淆，Juiker團隊分別於20日、29日在源思科技(LoFTech)粉絲專頁刊登正式聲明，並將相關資訊刊登於台灣事實查核中心，澄清遭駭與中資介入均為不實指控，並已擷取與事實不符之留言串所有畫面，提交刑事權責單位追查不實謠言起源與蒐證。

PTT八卦版版主ubcs在29日發布公告表示「Juiker文自殺潮 小心自己帳號密碼 水桶#3」，呼籲大家要小心帳號安全避免被盜用。針對此點，Juiker服務團隊表示，Juiker帳號獨立存在，與PTT帳號並無任何連動關係，無需多做聯想，請大家安心使用。

Juiker服務團隊表示，Juiker是工研院自主研發的國產通訊軟體，一開始為企業端打造的虛實整合語音與傳送訊息的創新服務，至今已開發出多角化商業應用服務，如企業帳號、揪客＠官方帳號、SDK開發工具等，獲得政府機關、知名大型外商拍賣平台、大型投信與壽險業者等導入使用，非常感謝國人給予的支持與肯定，期許未來能日益壯大為國人提供更優質的服務，並將商業模式輸出至國際，為台灣爭光。

Juiker服務團隊聲明，Juiker自109年7月20日起，在PTT八卦版連續受到網友試圖以帶風向手法指控Juiker遭駭、不安全、有中資之謠言，其爆料內容均未提出直接證據與查證，已構成傳播假訊息、網路造謠之事實。針對Juiker受到一系列抹黑攻擊，於7月29日再次聲明如下：

關於八卦版上一連串抹黑文章，包括[爆料]冒死爆料、 [問卦]改用Juiker更容易被駭、[問卦] 不敢用Juiker、[問卦] 不敢用Juiker 總統府洩密也是因為juiker….等回文與推文，爆料者均未提出任何證據，也未向本團隊查證，爆料者已構成傳播假訊息、網路造謠之事實，本團隊已擷取本文與事實不符之留言串所有畫面，並提交網路警察追查不實謠言起源與蒐證，已保留刑法310毀謗罪與313妨礙信用罪之法律追溯權。 為提供政府與企業安心使用的通訊環境，Juiker 於2013年在工業技術研究院研發時，便以保護隱私與資料安全為優先考量，將數據資料均存放於國內（資料在地化），安全規範均通過行動資安檢測實驗室與國際標準ISO 27001的認證，網友臆測Juiker 百度雲並非事實，特此澄清！ 關於網友抹黑Juiker背後是中資一事絕非事實，經濟部、工研院已於104年7月28日發佈有關「國產Juiker，背後是中資」之澄清說明。 Juiker自2015年成立新創公司後，努力開發媲美國際水準的雲端服務，並與國內資訊產業合作，期許成為軟體界的國家代表隊，為台灣的軟體產業輸出國際，至今未忘初衷，網友惡意攻擊不但毀謗Juiker多年努力的商譽，也打擊了這群熱愛台灣的開發者與支持者，面對惡意網友散播假消息與毀謗，我們將對抗到底。 國產通訊軟體需要國人支持，若您也痛恨網路謠言與抹黑文化，懇請協助轉發正式聲明，讓我們一起打擊網路謠言！



關於Juiker

Juiker揪科是以B2B為導向的雲端通訊平台，也是國內首推PBX虛擬化，打造雲端總機，讓手機變桌機的創新產品。Juiker揪科整合了IM、企業通訊錄、Server call back回撥機制、智慧節費計算、高規格加密等創新功能，提供企業便利、節費、安全的服務。Juiker揪科在2013年11月上市後，多日榮登app store下載排行榜第一名，三個月內破百萬次的下載量，不僅打破國內通訊軟體下載紀錄，更顛覆了通訊市場的遊戲規則，同時也吸引超過一萬家企業機關前來申請導入，成為企業通訊服務的領導品牌。