搶攻 AI 算力市場　GMI Cloud 募得 A 輪資金

GMI Cloud完成A輪融資，總額達8,200萬美元。本輪由Headline Asia領投，並獲得亞太區智慧能源解決方案供應商Banpu和緯創資通的策略投資。此輪資金將用於在科羅拉多州建置數據中心，強化GMI Cloud在全球AI運算服務的布局。GMI Cloud以NVIDIA加速運算平台為核心，建構全方位的AI基礎建設，提供企業高度彈性且完整的機器學習解決方案。

在全球科技巨頭的推動下，AI創新與研究已在各產業蓬勃發展，預估2030年全球AI市場規模將達1.8兆美元。隨著企業加速布局AI與數據策略，對GMI Cloud全方位雲端解決方案的需求也將持續攀升。

GMI Cloud提供完整的端到端AI解決方案，整合了靈活的GPU基礎設施，以及公司自主研發的Cluster Engine叢集管理平台。透過這個一站式解決方案，企業不僅能獲得無縫的擴展性、優化的運算效能，還能確保數據安全，讓企業在確保資安的前提下，快速擴充AI運算資源。

GMI Cloud創辦人兼執行長Alex Yeh表示，無論是初創企業還是大型企業，在實施AI策略時都面臨諸多挑戰。這筆資金將幫助提升平台的性能、安全性和可用性，讓企業能夠更有信心、更有效率地部署各種複雜的AI應用。

GMI Cloud透過全球營運網絡和與技術夥伴的策略合作，大幅縮短GPU資源的交付時間。除台灣的營運據點外，公司正在科羅拉多州建置新的數據中心，作為北美市場的關鍵樞紐。這項全球布局將有效提升公司的服務能量，更快回應全球對GPU資源與日俱增的需求。

GMI Cloud擁有經驗豐富的全球團隊，在AI、機器學習和雲端基礎設施領域累積深厚專業知識。透過可靠的高性能解決方案，協助企業順利擴展AI與數據應用，滿足數位轉型需求。

作為NVIDIA合作夥伴網路成員，GMI Cloud運用NVIDIA最新世代GPU技術，打造頂級的AI運算環境。透過這項合作，GMI Cloud能為企業提供最強大的運算效能，加速AI應用落地。