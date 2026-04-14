SailPoint 與 AWS 合作協議　透過統一身分治理層強化代理 AI 安全

SailPoint宣佈與AWS簽署全新的多年期策略性合作協議（SCA）。奠基於雙方長期合作的基礎，該協議確立SailPoint成為AWS上代理型AI（agentic AI）建置的身分治理解決方案首選。雙方計畫擴展現有的SailPoint Agent Identity Security合作範疇，共同打造一個統一的治理層，以管理所有與AWS服務互動的身分，涵蓋個人與非人類身分。

AI代理代表使用者、應用程式與系統執行任務的趨勢逐漸增長，企業正面臨全新的安全與治理挑戰。本次合作，SailPoint與AWS將攜手提供一個統一的治理層，協助客戶有效管理與保護個人與非人類身分、強制執行存取政策，並在代理型工作負載於AWS環境中持續擴展時，保持一致且可控的安全治理。

SailPoint執行長暨創辦人Mark McClain表示，AI代理的快速普及，正在創造一個全新的非人類身分類別，而每個身分都代表著一個新的潛在攻擊面。若要讓AI真正成為推動業務成長的力量，就必須奠基於穩建的安全基礎上。我們與AWS的合作，正是為了打造此關鍵基礎。透過建立統一的身分平面（identity plane），我們相信能為共同客戶提供所需的可視性與控制力，以應對AI驅動生態系的複雜性，使客戶在確保安全的前提下大膽創新。

AWS身分與存取管理、雲端治理與基礎架構即程式碼（Infrastructure as Code）副總裁Keshav Narsipur表示，代理型AI正在為各行各業帶來全新的成長與創新契機。當客戶打造具顛覆性的體驗時，他們需要一個值得信賴的安全與治理框架。此次合作結合了SailPoint在身分管理領域的領導地位與AWS的強大平台能力，讓客戶能自信地部署並擴展其AI代理。

此項策略性合作協議將深化SailPoint與AWS既有的合作基礎，展現雙方更深層次的技術與商業整合。SailPoint與AWS將共同專注於協助客戶，在採用更高度自主、以AI驅動的架構時，能一致地治理身分、應用程式、資料、機器與AI代理的存取權限。這種方法預期能為共同客戶提供更全面的身分治理解決方案，協助企業傳統的靜態權限管理，轉向涵蓋整個AWS產品組合的動態、持續性治理。此次合作的關鍵預期成果包括：

所有身分的完整生命週期治理：提供單一框架，用以管理整個生命週期，從身分歸屬、認證，到安全除役，涵蓋所有與AWS生態系互動的人類、機器與代理身分。

持續性的最小權限存取：透過智慧化、自動化治理，分析即時使用資料（透過AWS CloudTrail），確保所有身分僅擁有其絕對必要的存取權限，並強制執行最小權限原則。

統一的身分關聯圖（Identity Graph）：提供360度可視性，建立單一、權威的視圖，呈現工作負載、聯合身分（Federal Identity）、服務與資料之間的所有存取關係，帶來前所未有的清晰度與控制力。

自動化政策執行與防護機制（Guardrails）：建立自動化的安全防護機制，持續執行存取政策，並在風險、角色或行為改變時，即時觸發存取撤銷流程，確保系統始終處於安全狀態。

SailPoint可與AWS AgentCore（Bedrock AgentCore）深度整合，使其能在AgentCore中自動探索AI代理，並將其身分納入SailPoint的治理範圍。此整合協助客戶能在單一管理介面中，同時治理個人與代理型身分，實現個人與代理的歸屬關係（Human Agent Attribution）、生命週期治理、存取審查、權限最佳化（Right Sizing）與政策執行能力。未來計劃推出的功能，預期將允許客戶透過SailPoint代表AgentCore代理佈建帳戶，並請求與核准新的存取權限。這將協助SailPoint與AWS的共同客戶在確保安全控制與防護機制之下，加速採用並擴展AI能力。

此策略性合作協議旨在為雙方開創全新的市場機會，並加速企業客戶採用，特別是準備由傳統架構轉型至現代化SaaS身分平台的企業。雙方預期，藉由整合彼此的銷售與行銷優勢，將能更有效地展示此高度整合的身分安全解決方案的價值。此次合作的內容包含SailPoint Machine Identity Security與SailPoint Agent Identity Security解決方案，現已登上AWS Marketplace。