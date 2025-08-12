喬山運用 AWS 打造全球智慧健身新體驗

喬山健康科技（喬山）擁有50年的健身產業經驗，致力於以創新科技推動健康生活。喬山宣布採用AWS雲端服務加速數位轉型，成功將產品創新週期從6個月縮短至8週，不僅大幅改善營運效率與用戶體驗，也讓喬山團隊得以專注於健身產品與內容等核心業務，加速引領全球智慧健身新時代。

喬山的商用與家用設備遍布全球100多國的健身房、飯店與企業客戶，隨著業務快速拓展，在世界各地部署了數以萬計的健身設備。為了讓使用者能在異地快速延用個人偏好設定與訓練進度，設備間的資料即時同步成為關鍵挑戰。為此，喬山運用AWS服務建立無國界的資料庫架構，並打造分層式存取機制。

核心資料庫與全球讀取：喬山使用託管式關聯式資料庫服務Amazon Relational Database Service （Amazon RDS）儲存用戶的核心帳號資訊，並運用NoSQL資料庫服務Amazon DynamoDB Global Tables自動將資料複寫至全球AWS區域，使設備能從最近的AWS資料中心進行存取，成功將全球資料同步時間從3-5秒縮短至200毫秒以內。

安全存取健身資料：喬山運用全託管API管理服務Amazon API Gateway建立一致且安全的API端點，確保全球機台能以安全且標準化的方式存取資料。同時，喬山使用無伺服器運算服務AWS Lambda建立無伺服器架構，讓系統能根據全球各地的請求量自動調整運算資源，既確保服務穩定性，也優化了運算成本，使系統維護工作量減少約60%。

智慧儲存與成本優化：喬山採用物件儲存服務Amazon Simple Storage Service（Amazon S3）及智慧生命週期S3 Lifecycle管理，將不常使用的冷資料自動轉移至成本更低的儲存層。透過自動化的資料生命週期管理，不僅有效將儲存成本降低73%，更減少人工整理與維護資料的工作量。

喬山旗下BowFlex的數位健身平台JRNY提供4K高畫質影音健身課程，用戶遍布全球數十萬家庭，尖峰時段北美地區就有逾8萬人同時觀看。面對龐大的流量需求，喬山運用廣播級影片轉檔服務AWS Elemental MediaConvert，自動將4K影片轉換為多種解析度與位元速率的版本，以適應不同網路環境，確保用戶在頻寬有限的情況下也能流暢觀看。同時，透過低延遲內容交付網路Amazon CloudFront將課程影片分發到全球的邊緣站點，從離用戶最近的站點進行串流，大幅縮短傳輸距離，確保尖峰時段仍能提供穩定、低延遲的觀看體驗。這些優化顯著提升平台效能與用戶體驗，有效提升平台活躍用戶數量和用戶留存率，進而帶動付費訂閱用戶和銷售成長。

喬山健康科技股份有限公司副總經理陳卓勳表示，面對全球資安威脅與數位轉型的雙重挑戰，喬山運用AWS服務打造兼具穩定性、安全性與成本效益的全球智慧健身平台，不僅優化了資料同步與影音串流服務，更強化了整體資訊安全架構，讓團隊能專注於核心業務，持續打造頂尖的健身產品。喬山研議在三年內將ERP、BPM和PLM系統全面遷移至AWS雲端，預計能節省20%營運成本，並減少30%系統故障時間。未來將持續深化與AWS的合作，提供AI驅動的、更穩定優質的健身服務。