NetApp 攜手 Google Cloud 全面採用 AI 驅動的營運模式

NetApp宣布與Google Cloud進一步深化策略合作，讓企業能夠運用儲存於NetApp平台上的資料，來推動AI創新。而NetApp在見證客戶透過Google Cloud NetApp Volumes運用Gemini Enterprise所提高的生產力與創新成果後，也將Gemini Enterprise導入NetApp內部產品研發與銷售營運的工作流程中。

在導入Google Cloud的AI技術後，NetApp進一步鞏固在企業級AI創新領域的領導地位，不僅支援其他企業AI落地，更親自落實AI驅動的營運，以AI提升NetApp產品的使用體驗。NetApp總裁César Cernuda表示，AI已成為企業成功的關鍵，而NetApp以身作則，在營運中導入Gemini Enterprise，加速銷售與開發的工作流程，為企業AI創新樹立典範。我們將運用專業知識與實務經驗，協助客戶導入或建構AI，達成營運目標。

NetApp與Google Cloud聯手打造的NetApp Volumes，是由Google Cloud提供完全託管的統一化儲存服務，具備進階資料管理功能與極致擴展效能。NetApp Volumes資料連接器與Gemini Enterprise等創新技術的整合，讓客戶能將代理式AI內嵌至應用程式，並運用NetApp Volumes中的企業資料安全驅動AI，在省下儲存成本的同時，也避免繁瑣的資料管理負擔。透過此次合作，NetApp親自見證了這套強大產品組合帶來的極高生產力與創新優勢。

在此基礎上，NetApp現已於自身營運中全面導入Gemini Enterprise，從AI技術的主要推手，轉變為親身受惠於AI技術的企業。

NetApp雲端儲存與服務資深副總裁暨總經理Pravjit Tiwana表示，我們與Google Cloud深化合作，讓企業能加速將信任的資料運用於AI。藉由Google Cloud NetApp Volumes，客戶不僅能將NetApp平台上的資料串接至Gemini Enterprise，同時享有ONTAP聞名業界的安全性與資料管理功能。當我們親眼見證這套強大組合，在資料驅動決策與提升生產力上，為客戶帶來的震撼成效，我們也決定於內部團隊全面導入Gemini Enterprise。

以Gemini Enterprise AI驅動的洞察，不僅縮短NetApp產品團隊的開發週期，銷售團隊也能更快速地為客戶提供高度契合的解決方案。NetApp也積極地建構智慧代理機制，以便更快速且精準為客戶媒合最佳解決方案，並簡化導入流程，將銷售整備期縮短一個月。

除了Gemini Enterprise，NetApp亦持續運用Google Security Operations強化網路安全防護與威脅管理。藉由Google Security Operations上由AI驅動的自動化機制，NetApp大幅提升主動偵測威脅的防禦量能，分析師也不再需要重複執行繁瑣的工作流程，還能加速辨識、圍堵資安漏洞，將重大資料外洩的風險降至最低。

Google Cloud全球合作夥伴生態系統總裁Kevin Ichhpurani表示，Gemini Enterprise正在創造實質的業務成效，從根本顛覆企業的營運模式。而NetApp正是親身實踐AI的最佳典範。透過導入Gemini Enterprise，NetApp完美展示代理式AI如何強化產品開發與銷售營運，同時也協助雙方的共同客戶，達成AI轉型目標。

NetApp的AI落地實踐，鞏固了NetApp以企業級資料與負責任創新為基石的AI領導地位。NetApp致力於協助客戶建構智慧型資料基礎架構，為推動現代化、安全防護、業務轉型與無畏創新，打造全面的產品陣容。擴展與Google Cloud的合作，更進一步彰顯NetApp在推進AI技術、塑造企業AI未來的堅定承諾。