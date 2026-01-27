F5 透過整合式即時防護　加速 AI 應用部署安全

F5推出F5 AI Guardrails與F5 AI Red Team兩項解決方案，專為保護關鍵任務型企業AI系統而設計。透過此次發布，F5成為唯一提供端到端AI執行階段，安全生命週期防護的供應商，透過內建與客製化防護機制（guardrails），全面連結並保護企業的AI Agent與AI應用。

這兩項創新的資安解決方案，精準回應企業對彈性部署、與模型無關防護（model-agnostic），以及即時客製化與因應AI資安政策的需求，奠基於F5在應用層（Application Layer）的深厚專業知識，也正是AI互動與風險最常發生的關鍵層級。目前，F5 AI Guardrails與F5 AI Red Team已部署於全球多個產業的《財星》500大企業，包含高度受監管的金融服務與醫療保健機構。

F5資深產品長Kunal Anand表示，傳統企業治理模式已無法跟上AI的快速發展。當政策落後於技術的實際應用時，將會產生資料外洩與模型行為不可預測的風險。企業需要與AI模型同樣具備動態與即時反應能力的防禦機制。F5 AI Guardrails能即時保護AI流量，將原本不透明的黑盒子轉化為可視、可控的系統；而F5 AI Red Team能在進入正式上線前，主動找出潛在弱點。這讓企業不再畏懼風險，而是能更有信心地持續推出創新應用與新功能。

隨著企業加速在客戶體驗、內部流程與關鍵任務決策中導入AI，整體風險版圖也正快速轉變。企業如今面臨的挑戰不僅來自外部攻擊者，還包括模型遭惡意篡改、資料外洩、不可預期的使用者互動，以及日益嚴格的法規遵循要求。透過將F5 AI Guardrails與F5 AI Red Team與既有的基礎架構防護機制整合，包含API資安、Web應用防火牆（WAF）與DDoS防禦，企業可以保護AI系統與現有應用的安全，提升可視性與政策一致性，而無須仰賴分散、獨立的解決方案。這些AI執行階段資安解決方案，基於F5在應用層的深厚專業，以及其完整的Application Delivery and Security Platform，將F5在現代應用與API防護領域的領導地位，延伸至AI時代。

隨著企業競相將AI投入實際營運，多數資安工具僅能應對快速擴張攻擊面的片段風險。F5是率先提供完整AI資安解決方案的供應商之一，結合即時執行階段防護、攻擊型資安測試（offensive security testing）與預先建置的攻擊樣式，協助企業自信的導入AI。要達成這一目標，必須正視AI系統在實際運作中所內含的風險：模型在能力與行為上差異很大，並且會與敏感資料、使用者、API與其他系統產生複雜互動，而這些情境正是傳統資安工具無法因應的。

F5 AI Guardrails提供一套模型無關（model-agnostic）的AI執行階段資安防護層，能在各種雲端與部署環境中，為所有AI模型、應用與Agent提供一致的政策控管。隨著AI模型數量快速成長至數百萬規模，AI Guardrails能持續防禦快速注入和越獄攻擊等對抗性威脅，防止敏感資料外洩，並確保企業與法規遵循要求，包括GDPR與《歐盟AI法案》。AI Guardrails的獨特優勢，能提供AI輸入與輸出的深入可觀測性與稽核能力，讓團隊不僅能看見模型「做了什麼」，更能理解「為何這麼做」，這正是高度監管產業在治理與合規上不可或缺的核心需求。

作為執行階段即時防護的關鍵補強，F5 AI Red Team提供可擴展、自動化的對抗測試能力，模擬各種常見與隱蔽的威脅攻擊向量。其核心動能來自業界最具權威的AI漏洞資料庫，該資料庫每月新增超過10,000種攻擊技術，以應對現實世界威脅的不斷演進。AI Red Team能揭露模型可能產生具風險或不可預測輸出的潛在弱點，而相關洞察也會即時回饋至AI Guardrails的政策機制中，確保防禦策略能隨著威脅樣態與模型本身的變化持續演進。

透過AI Guardrails與AI Red Team的整合，F5建立了一套持續運作的AI資安回饋循環，涵蓋主動式安全驗證、自適應性執行階段防護、集中式治理，以及不斷優化的防禦能力，為企業打造可長期演進的AI資安基礎。