Cloudflare 預測：AI 自主攻擊、零信任及 SaaS 轉型將定義 2026 年

Cloudflare發布2026年趨勢預測，聚焦將重塑網路生態的關鍵趨勢，涵蓋資安、人工智慧（AI），以及通路三大方面。

一、 ：AI在過去一年被廣泛用於社交工程、深度偽造、企業電郵詐騙等基礎惡意活動。儘管威脅者仍持續以此為基本手段，2026年將迎來真正的AI攻擊時代。威脅者將重點轉向透過「氛圍編程」（vibe coding）發動惡意行動，大幅提升攻擊速度及執行規模。威脅者並非缺乏基本技能，但他們將更依賴AI作為導師或訓練者進行偵察，藉此收集攻擊目標的關鍵情報，並創造專門用於掃描及入侵的工具。

二、 ：傳統工廠及發電廠（營運科技或OT）的運作模式如同家居警報系統，往往在事故後才作出反應。在2026年，工業AI將徹底改變此現狀。AI模型將持續主導運作，即時調校機器並優化系統，從被動監察轉為主動驅動營運。這項顯著的自動化提升需要大幅升級安全系統。由於使用者無法在每一個機器人或感應器（物聯網裝置）上安裝安全軟體，安全必需「隱形化」。業界預期將大規模轉用全新「無代理零信任」（Agentless Zero Trust）安全模式。該模式能即時自動驗證每部機器的互動，使整個網路架構成為自動化設備值得信賴的安全防線。

三、 ：企業過往採用軟體即服務（SaaS），會根據員工人數（即「使用人數」）支付月費，並使用一套固定功能軟體，將所有資料儲存於中央資料庫。在2026年，這種模式將逐漸式微，轉變為AI即服務（AI-as-a-Service）。企業將更傾向採用具備智慧、即時性且個人化的軟體解決方案。他們將優先在邊緣端部署領域調校模型，將敏感資料保留在本地，並僅為AI提供的實際智慧洞察付費，而非程式使用權。這項趨勢將智慧AI助理推向企業流程核心，進一步確保敏感資料安全且儲存於本地。SaaS並不會完全消失，但隨著AI代理成為企業工作流程的主要介面，其主導地位將宣告終結。

四、 ：隨著企業疊加更多SaaS及資安工具，所引發的數位蔓延問題將形成難以管理的網路環境，衍生出可視度不足、成本上升及安全漏洞，導致合作夥伴需要全面解決這些問題。展望2026年，通路策略將逐步由零散、臨時的解決方案，轉向以整合式方案為主，以保障整個網路環境的安全，而非單一應用程式，同時降低客戶的營運複雜度及成本。

五、 ：不論是創新者或傳統供應商，AI的普及將促使客戶重新思考資料的使用及傳輸方式、身分保護方式，以及應用程式在雲端環境中的連接模式。若合作夥伴能夠提供專為AI工作流程而設的安全架構，並能根據客戶需求靈活調整，將能成為企業大規模現代化的首選合作夥伴。

Cloudflare大中華區副總裁蔡旭輝表示，AI正加速網路威脅生成方式，也重新定義台灣數位基礎架構須如何被保護。從AI自主攻擊到工業AI的興起，以及在互聯環境中對零信任的需求，企業正邁向風險及機遇並存的新時代。隨著企業轉型至現代化網路架構並大規模導入AI，建構具備高度彈性、隱形且內建於網路中的安全防護，已成為關鍵。