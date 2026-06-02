明基佳世達 COMPUTEX 2026 呈現產業 AI 實戰現場

2026年為AI應用實踐爆發年，AI正式從雲端的數位助理轉化為生活、零售、工廠與企業決策中的｢實質生產力」。根據Gartner的趨勢分析，垂直領域專用模型將在未來兩年內主導半數以上的企業應用。面對這波從「通用AI」走向「實踐 AI」大勢，明基佳世達COMPUTEX 2026以｢AI IN ACTION」為主題，聚焦「AI視覺與顯示」、「AI基礎設施」、「AI解決方案與智慧製造」及「AI醫療與健康照護」四大事業藍圖，展現集團艦隊整合後的實戰應用成果。

明基佳世達集團董事長陳其宏表示，AI的價值不在於技術的複雜度，而是在於其轉化為企業生產力的實踐。明基佳世達集團以『AI IN ACTION』為核心，透過跨領域的資源整合，將繁雜的技術轉化為直覺、高效的解決方案。在集團深厚基礎上，持續透過策略性資源優化與橫向協作，確保集團在追求規模成長的同時，能實現更高質量的獲利增長，為客戶與夥伴打造一個更智慧、更具韌性的AI生態系。

在2026 COMPUTEX台北國際電腦展，明基佳世達以四大事業藍圖呈現AI應用場域如下：

：AI視覺與顯示打造沉浸體驗 智慧載具與ESG展現多元應用

BenQ透過大型足球場來詮釋LH860ST投影解決方案，打造適合各年齡層的沉浸娛樂與室內運動體驗。系統具備低延遲表現，確保互動流暢，並搭載工廠級白平衡校色技術，實現多機拼接畫面一致。BenQ以AI賦能場域，簡化繁瑣流程，實現高效且高品質的一體化沉浸體驗。

AI智慧會議主題中，BenQ展示新世代企業協作解決方案，CP系列整合電子白板、Google meet視訊方案、聯網技術、AI功能與周邊設備，打造智慧協作會議空間。透過AMS雲端帳號管理與NFC/QR Code快速登入，實現個人化會議環境即時同步，提升會前準備效率。

：布局新世代算力基礎設施，佳世達引領與其陽、其曜、明泰、優勢合併

其陽科技展出新一代AI資料中心與網通資安基礎架構，主打機櫃級AI伺服器，並結合其曜科技雙相直接液冷（2P DLC）整合方案。從高效能運算、高速網路到企業級儲存，提供一站式完整解決方案，協助企業快速建構支援即時分析與大規模資料處理的AI運算環境，加速AI應用落地，同時在能效表現與部署效率之間取得最佳平衡。

明泰推出結合網路效能、節能與高算力的AI資料中心新世代解決方案。64埠1.6T AI資料中心交換器，採用Broadcom TH6高效能ASIC，提供102.4T交換容量與1.6T高速傳輸，實現高頻寬、低延遲，強化AI算力發揮。產品導入直接水冷（DLC）技術，可降低逾20%冷卻能耗，並將PUE優化至1.1~1.2，兼顧效能與永續。同時支援ORv3標準機櫃設計，結合模組化CPU與BMC遠端管理，提升部署彈性與維運效率，協助企業打造高效低碳的AI資料中心。