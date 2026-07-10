Cisco Connect 台北2026聚焦代理式 AI 創新

思科科技盛會「Cisco Connect 台北 2026」於盛大登場。大會以「AI進化，引領無限可能」為主題，聚焦AI時代所需的關鍵基礎架構、韌性與數位安全三大主軸，展示思科整合網路、協作、資安與可視性的AI-Ready全方位解決方案。同時，思科也揭露了與Foundry共同發表的最新研究報告，指出企業在建立一個安全、可信賴且能實現大規模部署AI的環境時，正遭遇多重阻礙，同時也揭露了企業對AI的願景與其實際基礎設施現狀之間，存在顯著的落差。

面對代理式AI帶來的爆發性流量與資安威脅，思科與Foundry的最新研究指出企業當前面臨的關鍵議題：

網路容量正逼近極限：隨著企業開始在內部大規模部署AI代理，預估未來三年內，由AI驅動的網路流量將增長超過三倍。同時，高達85%的企業預期，代理式AI的應用將在未來24個月內進一步擴大。然而，超過四分之三（76%）的企業坦言，既有網路必須進行升級才能滿足未來的AI需求；另有73%的企業預計其網路容量將在未來24個月內達到極限。

資安威脅加劇，攻擊面持續擴大：隨著AI應用的擴展，企業也面臨日益嚴峻的資安挑戰。92%的受訪者表示，AI已經使企業更難應對不斷演變的威脅，而90%的受訪者表示，與AI相關的資安事件已經對其組織造成了一定程度的影響。超過三分之二的人認為，AI相關威脅的演變速度快於他們的適應能力，若未來兩年內無法調整網路，安全風險將會增加。

營運複雜度提升，可視性盲點日益增加：鑑於自主系統與高度分散式環境的複雜性，高達71%的受訪者表示，網路監控與可視性方面正出現越來越多無法掌控的盲點。

在AI時代下，思科扮演著不可或缺的關鍵基礎建設角色。思科亞太、日本及大中華區總裁兼銷售資深副總裁唐升鵬（Ben Dawson）分享，代理式AI正以前所未有的速度重塑全球經濟，企業在迎來生產力新契機的同時，也正面臨更甚以往的資安壓力。隨著攻擊面擴大、漏洞遭利用的時間大幅縮短，傳統的系統架構與策略已不敷使用。企業若想贏得競爭優勢，必須以全新思維重新定義數位韌性，並採用前瞻且統一的架構與解決方案。

面對基礎設施轉型的迫切需求，思科提供涵蓋晶片、網路、安全到維運層的全棧式（Full-Stack）解決方案。本次大會中，思科聚焦三大升級重點，展示如何在AI時代協助台灣企業化解挑戰並掌握先機：

賦能智慧營運：以AgenticOps實現高效營運：思科雲端控制（Cisco Cloud Control）以Cisco Data Fabric為底層架構，提供了單一管理介面與統一數據層，將思科在網路、資安、運算、可視性及協同作業領域的產品融入同一個環境，實現單一登入和單一視圖，使AI代理和人類能夠在相同的操作情境、相同的訊號和相同的行動系統下工作。

重塑安全架構：全面驅動數位韌性：思科透過即時防護（Cisco Live Protect）將資安防護深度融合於網路之中，引領安全防護再升級。Cisco Live Protect扮演著數位免疫系統的角色，將被動應對升級為主動防禦，在系統運行時（runtime）即可保護思科產品免受新漏洞的侵害，不需要重啟或升級，進而增強了關鍵基礎設施的維運韌性。此外，基於Splunk平台的Cisco Data Fabric橫跨網路、資安、應用與基礎架構，提供全端可視性，將將分散環境中的海量數據轉化為關鍵情報與AI可執行洞察，賦能資安團隊以更高效率推動安全維運。

在威脅來臨前全面建構量子韌性：為防範「先收集、後解密」的風險，思科正全面在其整個產品組合中建構量子韌性。本次活動現場更首度展示如何透過Cisco IQ的「量子就緒評估（Quantum Ready Assessment）」助企業精準識別高風險資產。另一方面，思科更推出可實際運行的「思科通用量子交換器（Cisco Universal Quantum Switch）」研究原型，破解了建構量子網路最根本的障礙，為全球量子網路發展立下重要里程碑。思科的策略核心，就是在威脅真正來臨之前，提供從晶片到雲端的端到端量子韌性。

作為台灣數位轉型路上的長期關鍵夥伴，思科憑藉網路與資安的深厚實力，持續驅動在地創新。其核心引擎「台灣數位加速計畫（TDA）」自2018年啟動至今，已攜手夥伴在製造、金融、醫療、交通與教育等關鍵產業落地逾30個數位化專案，加速產業AI轉型並建構資安韌性。此外，思科更透過全球規模最大、歷史最悠久的IT技能教育計畫「思科網路學院」在台培育逾18萬名優秀科技與網路人才，並因應趨勢導入全新AI與資安前瞻學程，幫助台灣人才面對AI時代的機遇與挑戰。

思科台灣總經理林岳田表示，台灣在全球高科技供應鏈中，一直扮演著關鍵角色。尤其在近年AI浪潮的推動下，台灣也迎來加速產業轉型與數位創新的絕佳契機。而思科對台灣市場的承諾從未改變。我們將持續引進全球前沿資源與創新技術，全力支持台灣的AI與數位發展目標，建構跨產業的數位韌性。思科將協助台灣企業準備好迎接AI時代，掌握下一波數位轉型與創新成長機會。