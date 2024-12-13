IDC 2025 年台灣資通訊市場重點趨勢預測

根據IDC（國際數據資訊）最新研究顯示，隨著人工智慧的快速發展，加速AI轉型已是企業的迫切需求。今日不同規模或產業類型的企業都對AI進行了廣泛的實驗，預計2025年企業將從AI實驗，轉向為透過AI重塑企業。這一個轉變將由引入AI代理、數據、基礎設施和雲端的創新來提供可擴展的解決方案。為了支援此轉型，IDC預測2025年全球AI支出將達2270億美元，2030年則將超過19.9兆美元，創造全新的AI經濟。

IDC台灣總經理江芳韻認為，因應不斷變化的環境，企業未來要勝出不僅取決於進行AI實驗的能力，還取決於將實驗轉化為可持續創新的能力。企業必須建立AI計畫優先發展順序，打造以數據驅動的彈性企業，才能建立競爭優勢。

2025年台灣資通訊(ICT)市場需關注下列五大趨勢：

隨著軟硬體科技大廠與新創持續投入，以及企業人工智慧旅程從評估、測試邁向導入期，生成式人工智慧技術正快速蓬勃發展，IDC認為2025年須關注兩大趨勢。第一：多模態成為主流趨勢，企業將偏好採用可以同時處理圖片、影像與文字等不同資訊的模型；第二：並非所有企業都需要大型語言模型（LLM），企業將因應場域需求靈活運用小語言模型（SLM），而未來大世界模型（LWM）亦值得關注，多模型應用將是企業發展AI模型的常態。在這一股AI浪潮下，IDC預估，台灣人工智慧平台（AI Platform）市場規模將從2024年的8830萬美元成長到2028年的2.35億美元，成長力道強勁。

生成式人工智慧過去兩年發展快速，初期GAI基礎設施投資集中在核心算力，目的在滿足參數高達千億甚至上兆的大語言模型能在最短時間完成訓練。隨著各式各樣邊緣端AI運用以及推論需求提升，企業正逐步導入GAI推論技術，連帶帶動邊緣基礎設施的發展。IDC預期從2025年起將邊緣IT基礎設施規模將擴大，台灣本地公有雲基礎設施建置、資料中心託管服務及企業自建私雲或邊緣資料中心的需求將快速增加，以滿足台灣企業邊緣應用採用Gen AI技術所需的硬體設備要求。

隨著邊緣運算推論需求提升，以及終端裝置AI算力的快速發展，讓企業有機會能更進一步推動企業應用創新與裝置管理。IDC預期2025年台灣GenAI手機佔有率將占總體智慧型手機市場50.7%，而整體AI筆電將佔總體市場41.2%，Mobile Device as a Service （MDaaS）將逐漸受到企業重視。透過提供租賃或訂閱模式，有效降低企業一次性購置設備的資本支出，並透過設備配置、維護與回收的全包服務，減輕內部IT資源負擔，提高效率，成為企業行動設備管理的靈活解決方案。