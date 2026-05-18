交換器整合場景設定　影音環境高效部署維運

當前影音系統正加速改採網路化架構，交換器的角色也開始脫離傳統資料傳輸設備，進一步影響場館建置效率、訊號同步品質與後續維運成本。舉凡飯店宴會廳、展演活動、校園教室、影視製作與臨時舞台，對影音傳輸的要求各有差異，但共同挑戰在於專案現場往往由影音工程或弱電工班負責施工，團隊熟悉佈線與場域配置，卻未必具備完整網路設定經驗。

威聯通（QNAP）智慧網通產品部產品經理鄭百荏表示，客戶強烈反映需要在合理建置成本下兼具完善功能與良好使用體驗的網通設備。QNAP憑藉網路交換器研發能力，近期將正式推出專為影音環境打造的AVoIP（AV over IP）Profile功能，有助於降低工程團隊的施工門檻，同時提升高畫質影音傳輸的精準度與穩定性。

在硬體架構與高速骨幹設計方面，以QNAP核心交換器QSW-M7230-2X4F24T為例，該機種整合2個100GbE QSFP28埠、4個25GbE SFP28埠與24個10GbE RJ45埠，交換容量最高可達1080Gbps，可作為大型AVoIP環境中的核心骨幹或高速匯聚交換器。企業初期可依場域規模採用單台或少量設備，後續再向下串接具備8個10GbE SFP+光纖埠與8個10GbE RJ45埠的QSW-M3216R-8S8T，或是提供24個10GbE RJ45連接埠的QSW-M3224-24T等交換器，逐步建立具備擴充性與備援能力的網路拓撲。

威聯通為AVoIP影音傳輸場景導入交換器產品組合，結合高速骨幹、場景設定檔與雲端管理，協助展演及企業場域降低部署與維運複雜度。

影音串流的品質，高度取決於多播流量控制、佇列管理與時間同步精準度。鄭百荏表示，AVoIP情境會對交換器造成較高流量負荷，因此研發團隊透過自動化壓力測試，持續優化軟硬體參數，以確保設備能承受長時間高強度封包傳輸。針對多螢幕同步與低延遲需求，QNAP交換器作業系統分為L2層級的QSS與支援L3 Lite的QSS Pro。其中QSW-M7230-2X4F24T支援精確時間協定（Precision Time Protocol，PTP）的邊界時鐘（Boundary Clock，BC）功能，可在網路中提供穩定時間參考；搭配支援PTP或相關時間同步能力的下層設備，有助於降低多螢幕播放的同步誤差，提升影音訊號對齊精準度。高階機種亦支援多機箱鏈路聚合（Multi-Chassis Link Aggregation，MC-LAG）備援機制，有助於在單一節點異常時維持備援路徑與服務連續性。

系統建置完成後的維運與升級，是企業管理者與資安決策者關注的長期營運成本。鄭百荏表示，QNAP交換器可透過Live Update機制進行韌體更新，後續也規畫導入雙映像檔系統設計，透過備份開機磁區降低韌體更新異常造成設備無法啟動的風險。在集中化管理方面，IT與OT管理者可透過AMIZcloud雲端控管平台統一儀表板，遠端監控支援的QNAP NAS、交換器與相關網通裝置，包括設備狀態、連接埠連線情形、IP位址配置與流量資訊，減少逐台登入設備檢查的維運負擔。

AMIZcloud雲端控管平台統一儀表板查看整體網路埠上傳、下載流量，以及每個連接埠詳細的連線狀況、網速、流量控制與 FEC 啟用狀況。

若企業同時採用QNAP NAS，影音檔案儲存、備份與網路傳輸可進一步銜接於同一管理架構；在特定部署條件下，也可搭配ADRA NDR X與Airgap+等資安及備份機制，強化影音資料保存與內網防護能力。在展演場館、企業會議空間、校園教室與影視製作等環境中，AVoIP交換器的價值不只在連接埠數量與頻寬規格，更在於能否把網路設定、影音同步、遠端監控與後續維運轉化為可被工程團隊穩定交付的專案能力。