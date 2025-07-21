AWS 推出 Kiro：全新 Agentic IDE 助力原型設計有效邁向生產部署

AWS推出Kiro預覽版，這是一款專為AI Agent打造的整合式開發環境（Agentic IDE），透過簡化開發體驗，幫助開發者有效實現從概念發想到實際生產部署的完整流程。Kiro不僅擅長氛圍程式設計（vibe coding），更重要的是具備將原型推進到真正可上線系統的落地能力，其核心功能包括規格（Specs）和自動化觸發器（Hooks）兩大關鍵功能。

許多開發者可能都經歷過：僅須輸入幾個提示詞，便能快速建構出一個可運行的應用程式，過程既有趣又充滿魔力。然而，當真正想將其部署到生產環境時，卻發現困難重重。模型在建構過程中做出了哪些假設？在引導Agent時所做了許多決策，卻沒有被完整記錄；需求模糊不清，導致無法判斷應用程式是否符合預期；系統設計不透明，難以評估其對環境與效能的影響。有時候，退一步認真思考這些決策，反而能打造出更好、更易於維護的應用程式。擅長以規格為導向開發（spec-driven development）的Kiro，正是這些問題的解決方案。

Kiro的Specs就像一張「開發說明書」，能夠幫助開發者在功能設計、系統重新建構前進行規劃，也適用於深入理解系統行為。簡而言之，大多數推進至生產階段所需的工作都離不開它。在實際開發過程中，需求往往存在不明確、不完整、無人維護等問題。Kiro會在使用者真正動手開始撰寫程式碼之前，把一個簡單的想法（例如「新增一個評論功能」）拆解成多個具體的使用者需求；每個需求都會自動補充考慮周全的邊界條件（例如「不能重複評論」、「必須登入後才能評論」）；再將這些需求轉化為後續開發中可以直接使用的「指導手冊」。

Kiro的Hooks就像一位經驗豐富的開發者，默默處理那些容易被忽略或重複繁瑣的任務。作為一種基於事件驅動的自動化機制，Hooks可以在儲存、建立、刪除檔案或手動觸發操作時，自動啟動AI Agent在後台完成相關工作。例如，儲存元件時，系統會自動更新對應的測試檔案；修改API時，自動重新整理README文件；準備交付程式碼前，還會自動掃描安全問題；在編寫React元件時，自動檢查是否符合SRP（單一職責原則）。只需透過一次性設定，整個團隊都能受益於統一的品質標準，讓開發者將更多精力專注於核心創新，而非繁瑣流程。

Kiro將Specs工作流程與開發過程深度整合。以一個電商應用程式銷售手工藝品的場景為例，假設我們希望為該系統新增使用者評論功能，Kiro提供一個簡潔的三步驟流程，幫助開發者有效完成從需求拆解到功能落地的完整過程。

當輸入「為產品新增評論系統」時，Kiro會自動生成完整的使用者故事，涵蓋查看、建立、篩選和評分等操作。每個使用者故事都包含採用EARS語法編寫的驗收標準，並涵蓋邊界情況，確保使用者意圖被正確理解。

Kiro會分析程式碼庫和需求規格，自動生成設計文件，包括資料流程圖、TypeScript介面、資料庫結構和API端點等。例如在評論系統中，Kiro會生成Review介面和資料庫設計。這減少了開發過程中關於需求澄清的反覆溝通。

基於需求和設計，Kiro會自動生成任務和子任務，並根據依賴關係正確排序、與規格對應。每項任務都包含單元測試、整合測試、載入狀態、行動裝置適配與無障礙支援等要素。使用者可以逐一觸發任務，查看進度與執行結果，還可以透過程式碼差異和日誌來審核整個過程。

Kiro會保持規格與程式碼庫的同步。使用者可以用程式碼反向更新規格，或者讓Kiro根據調整更新任務，進而解決「文件總是過時」的常見問題，方便後續維護。

任務介面支援逐個觸發任務，進度指示器會顯示執行狀態。任務完成後可在介面內直接查看完成情況，並透過查看程式碼差異和Agent執行歷史記錄，來審核工作成果。

在交付程式碼之前，大多數開發者都會在腦海中快速確認檢查清單：我是否破壞了既有功能？測試是否已更新？文件是否保持同步？這些預防性檢查雖然必要，卻往往依賴大量手動操作，既耗時又容易遺漏。

Kiro的Hooks就像一個自動的程式碼搭檔，當使用者儲存、建立檔案時觸發。例如：儲存React元件時，自動更新對應的測試檔案；修改API介面時，自動重新整理README；準備交付程式碼時，自動掃描是否洩漏憑證；針對特定規範（如React單一職責原則）自動進行程式碼校驗。如此一來，整個團隊都能享受到一致的品質保障、程式碼規範和安全審查。

除了Specs和Hooks，Kiro還支援以下功能：MCP（支援連接其他AI工具）、Steering Rules（定義AI智慧代理行為規則）、Agentic Chat（結合上下文進行即時程式設計任務）；相容VS Code外掛程式與配置（基於Code OSS建構，完美支援Open VSX外掛程式生態）。

AWS希望解決的遠不止「撰寫程式碼」這個環節，而是解決現代軟體開發中最棘手的問題：團隊之間如何統一設計語言、如何解決需求衝突、如何避免技術債、如何規範程式碼審查、如何保留關鍵知識。當資深工程師離開團隊時，知識不會隨之流失。

雖然現在AI與人類合作建構軟體的方式仍然複雜、分散，但正在嘗試改變這一點。而Specs是這個轉變的重要一步。

立即體驗Kiro：Kiro現正處於預覽階段，目前免費開放，支援Mac、Windows和Linux，相容主流程式設計語言。AWS提供從規格到上線的完整教學，協助您快速入門。