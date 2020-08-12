Arm 與沃達豐利用通用 CPE 攜手向前邁進重要一步

多年來，用戶端設備（CPE）已發展成熟，有利於推動創新。數億個 CPE 裝置如網路開關、Wi-Fi 路由器與防火牆設備已部署在企業客戶端，並由電信服務供應商負責維修。CPE 在技術複雜性或效能要求方面雖與伺服器相當，但在彈性方面，這些所謂的黑盒子，就與應用伺服器或個人電腦（PC）不同。除了高階的型號，多數CPE只能為特定數量執行某些固定功能。

近期，軟體定義一切（Software defined-everything）搭配虛擬化與容器技術的興起，加快了市場對可配置或再程式化的通用CPE（uCPE）的興趣。當uCPE與網路功能虛擬化（NFV）一起使用，可以降低客戶覆蓋區配置網路服務所需的裝置數量，並降低相關的安裝、維護與支援的費用，同時提供客戶在毋需更換硬體情況下，即可升級服務的能力。

Arm持續推動uCPEs核心的創新來降低成本、提高能源效率並加速網路設備、邊緣伺服器和其他設備的效能。透過如ServerReady與Project Cassini等平台，Arm架構裝置的生態系統已準備好重塑市場。基於Arm架構的uCPEs運行在雲端原生的軟體堆疊，可從4個內核擴展到32個內核，並為廣大的市場提供企業級連接服務。

為了證明這些優勢可以落實，Arm、恩智浦半導體、Telco Systems和沃達豐開發了一種概念驗證uCPE，可支援多種企業服務，如SD-WAN、路由器運作和防火牆。此uCPE有效結合CPE紮實的可靠性，並具有易於增減服務的能力。許多應用已經在Telco Systems NFVTime的混合虛擬化與容器平台上，推出並通過測試。也在NXP設計的Arm Neoverse架構多核處理器上測試這些解決方案，並展現支援需求瞬息萬變的真實使用場景的能力。

針對中小企業與企業的使用場景，uCPE在沃達豐集團英國實驗室進行測試。這是該小組首次完整展現在同一平臺上運行容器和基於虛擬機器網路功能的編整能力。沃達豐團隊成功部署並管理VNF與CNF應用，並利用一般耗電量為35瓦的Arm Cortex-A72高效4核處理器進行運作。成功之後，藉由把OVS卸載至硬體加速模塊，達到相當出色的每秒15GB的IMIX 吞吐量，展現處理嚴苛流量要求的能力。這些成果一起來看，凸顯了該解決方案的高效能和低碳足跡。

這個解決方案可從最小的辦公室或零售點，擴充到大型的全國性或區域性辦公室，同時利用無縫、全自動的軟體，滿足最嚴苛的成本與效能目標，使網路營運商得以獲益。平台的彈性可以在多個垂直市場中，支援遠端服務的部署與管理。透過可提供多家廠商解決方案的Arm生態系，有機會顛覆與網路服務相關的資本與營運成本。Arm可以有效縮小部署服務的成本，同時把系統的效能提升到在其它平台上前所未見的水準。