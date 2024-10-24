國產高空通訊平台　強化通訊應變韌性

過去，台灣在近地高空通訊方面受限於技術門檻，涵蓋範圍有限，且難以實現獨立電源供應與長時間的服務提供。為了突破這些限制，數位發展部協同國內多個研究單位與企業攜手自研發發展建構高空通訊平台，結合國產繫留型高空氣球和自製燃料電池，建置了具備獨立電源裝置的近地高空通訊系統。這項創新能在通訊中斷時，提供必要的涵蓋範圍，確保通訊暢通、保障通訊韌性。

高空通訊平台可升空至800公尺的高度並穩定停留，提供半徑達11公里的地面網路覆蓋；搭載獨立的能源供應裝置，採用氫燃料電池作為主要能源來源，確保即使在長時間運作下，依然能夠提供穩定可靠且低汙染的電力供應；高空通訊平台並具備50公斤的載重能力，使其有更多的設備選項，進而增強其應用彈性，可因應更多的使用情境。

此外，該平台能持續滯空超過14天，顯示長時間提供穩定通訊服務的能力，極大提高災害期間的通訊恢復效率，並大幅度提升災區與偏鄉地區的通訊能力，減少數位落差。

數位發展部部長黃彥男指出，這項技術突破將大幅強化台灣面對天災與重大事件的應變能力，尤其在基礎設施受損時，能夠快速恢復通訊，協助災後救援與公共安全保障。此外，高空通訊平台未來亦可運用於偏遠地區，解決當前數位落差問題，實現更普及的通訊服務。

傳統行動通訊車雖可提供訊號，但由於天線在地面，涵蓋範圍有限（大約半徑2公里），高空通訊平臺之天線位於空中，於800公尺高空可涵蓋更大的範圍（大約半徑11公里）。 若有地區因重大天災導致道路與通訊中斷，高空通訊平台與行動通訊車可配合救災隊伍，至第一線提供前方搜救、開路隊伍或受困民眾通訊服務，確保通訊無障礙。