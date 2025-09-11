達梭運用 3D UNIV+RSES　以 AI 推動產業革新

達梭系統（Dassault Systèmes）舉辦2025臺灣年度高峰論壇，今年以「擁抱3D UNIV+RSES - AI驅動產業革新」為主題，探討在「虛實融合×智慧協同×資產活化」的全新紀元，如何運用生成式AI（Generative AI）與虛擬雙生（virtual twin）技術推動全球產業技術發展，透過跨部門、跨區域協同平台，提升溝通與決策效率，以數位體驗引領企業ESG與永續轉型。

在AI代理、生成式AI、數位雙生、感知運算等新興技術浪潮席捲全球之際，企業正面臨前所未有的挑戰與轉型契機。面對全球局勢瞬息萬變、供應鏈持續重組、智慧製造加速落地，以及ESG與淨零碳排目標的雙重推動，產業亟需突破傳統線性流程，全面擁抱以數據驅動、虛實融合、智慧協同為核心的創新模式。科技正重塑產品與服務的全生命週期，推動企業從設計、開發、製造到營運的每一環節，加速邁向敏捷創新與永續發展的全新時代。

今年達梭系統臺灣年度高峰論壇，由達梭系統臺灣戰略客戶銷售總監張銘輝開幕致詞，並特別邀請達梭系統全球執行副總裁暨亞太區總裁Samson KHAOU，分享前瞻趨勢洞察，以及達梭系統全新3D UNIV+RSES。3D UNIV+RSES將徹底顛覆永續產品與服務的設計與製造流程，透過整合建模、模擬、數據科學與AI生成內容，3D UNIV+RSES能夠全面虛擬化整個產品生命週期，串聯設計、工程開發、製造到營運各階段的虛擬雙生，並支援企業整合多個虛擬雙生模型。現場並展示達梭系統最新3D UNIV+RSES應用實例與跨產業應用情境，可體驗生成式AI × 虛實整合如何為企業創造嶄新價值。藉由此平台，客戶將有機會與工業AI領域的領導者攜手，開創嶄新的數位未來。

達梭系統大中華區總裁張鷹表示，作為工業AI領域的領導者，達梭系統致力於成為客戶最值得信賴的合作夥伴，協助各產業在產品與服務的全生命週期中，於每一個關鍵階段充分運用達梭系統3DEXPERIENCE平台整合生成式AI創新技術，全面強化永續發展能力。隨著台灣產業對數位轉型與AI應用的需求迅速升溫，台灣已成為全球主要製造中心及數位轉型前線的關鍵據點。達梭系統將啟動長期布局，不僅擴大在台灣的資源投入與營運量能，更將深化與數位轉型生態系夥伴的合作，與合作夥伴攜手推動台灣產業在全球供應鏈中取得更大主導權，打造兼具永續性與創新力的競爭優勢。