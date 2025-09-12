臺灣啟動建構 SEMI E187 半導體設備資安認驗證制度

由數位發展部指導，數位產業署與SEMI國際半導體產業協會共同主辦的「SEMI E187認驗證制度啟動儀式」於9月12日在SEMICON Taiwan 2025半導體資安趨勢高峰論壇隆重舉行，攜手產業、法人與國際友邦，共同推動強化半導體產業資安韌性。

SEMI E187為全球首個由臺灣主導制定的半導體晶圓製造設備資安標準，自2018年起由數位產業署、台積電、工研院及SEMI共同推動，歷經多年推廣與驗證能量培植，至今已協助國內多家半導體設備業者，包含：均豪精密、東捷科技、志聖、台達集團、歐美科技、天虹科技、凱諾科技、晶彩科技、河洛半導體、威力工業及偉勝乾燥，通過實驗室合格性驗證（Verification of Conformity, VoC）。

SEMI E187認驗證制度啟動儀式，由數位產業署代表林俊秀署長與SEMI代表曹世綸全球行銷長暨臺灣區總裁，共同簽署合作宣示。同時邀請美國在台協會、英國在台辦事處與荷蘭在台辦事處等國際友邦代表人員，台積電、日月光、台達集團、科林研發、力晶電、應用材料等半導體廠商代表，及全國認證基金會、資策會、工研院、TEEIA、TWDDC等法人單位共同出席參與，展現跨界共同攜手強化產業資安防護的決心。

林俊秀署長指出，SEMI E187認驗證制度的正式啟動，不僅展現臺灣在半導體供應鏈資安治理上的領導地位，更將成為國際合作的新典範。曹世綸總裁表示，SEMI E187認驗證制度的啟動，象徵產業邁出重要一步。期望與政府、產業領袖及國際夥伴攜手，打造更安全、更具韌性的半導體生態系統。

透過認驗證制度的建立，將推動 SEMI E187 在全球產業鏈中的廣泛應用，強化臺灣半導體產業資安韌性，提升半導體設備產業競爭力。亦將帶動國內設備商加速導入國際資安標準，提升產品與服務的信任度，提升產業競爭力；並透過持續深化臺灣與國際產業標準組織的合作，形成產業整體資安防護網絡，共同打造更具安全的半導體供應鏈，確保臺灣在全球產業中的關鍵地位與長遠優勢。