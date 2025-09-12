量子韌性與AI資安轉型

當我們談論企業資安的未來，「量子運算」與「人工智慧（AI）」無疑是兩股最具顛覆性的力量。這並非遙遠未來的想像，而是已然逼近的現實。根據Gartner預測，現行主流的非對稱加密技術，可能自2029年起陸續失效，並於2034年全面遭量子運算破解。

對企業而言，挑戰不在於是否會被破解，而是「何時」與「如何因應」。

隨著美國、歐洲與亞洲等地陸續發表後量子密碼（PQC）遷移指引，台灣資策會也與數位發展部數位產業署共同發佈「後量子密碼遷移指引1.0版」，協助產業及早因應量子威脅的挑戰。F5密碼學產業專家建議，企業CISO應及早從治理與風險控管角度出發，建立量子準備度評估機制，盤點內部使用的加密技術與關鍵資產，並預備在未來審計與監管要求更加嚴格時，能提出可驗證的策略與進展。

轉型的第一步，不必急於全面改寫系統，而可先從邊緣設備著手。例如透過支援傳統與PQC混合金鑰交換的TLS ADC或Proxy，實現保護與營運不中斷。針對無法升級的舊有設備，如嵌入式系統、IoT裝置等，可採取網路分段與風險緩解措施，避免一次改造所有應用程式與服務。

量子運算、PQC與AI必須齊頭並進，才能確保AI驅動的系統安全可靠，不易受到量子威脅影響。在AI優先的世界裡，PQC是保護通訊與資料完整性的關鍵。未來的網路安全需要兼具量子韌性與AI驅動能力，也就是「量子敏捷性」，企業必須具備快速適應與採用新演算法的架構。 在這個過渡時期，F5也提出簡化PQC採用的方式。由於部署位置位於網路邊緣，因此無需立即變更後端，即可對動態資料進行PQC加密，並充當加密執行點或「轉換層」，實現分階段導入。做為第一道防線，亦支援傳統加密與抗量子加密的混合加密解決方案。

最新發佈的F5 Application Delivery and Security Platform（ADSP）已整合PQC能力，可支援混合演算法、TLS終端、集中管理與威脅可視性，適用於混合雲、多雲與舊有環境。透過代理部署方式，可在不中斷業務的情況下快速啟動，並逐步擴展保護範圍。

＜本文作者：林志方現為F5台灣區總經理＞