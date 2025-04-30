台灣企業資安成熟度揭曉　統計報告反映曝顯現況

全球生成式人工智慧（Generative AI，GAI）技術正在快速地進化，推動各行各業加快數位轉型步伐，以提升營運效率、產品品質，甚至拓展新商業模式與市場機會。然而，隨著攻擊手法日益複雜、供應鏈風險持續擴大，企業除了必須強化內部資安防禦機制，更需全面掌握自身資安成熟度在產業中的水準，畢竟「不必跑得比熊快，只要跑得比別人快」，方能擬定精準策略、有效配置資源，落實全方位風險管理。

為協助企業掌握自身資安實力與風險指標，數位發展部數位產業署委託工業技術研究院，透過與全台多個產業公協會組成「產業資安工作小組（SIG）」，推動涵蓋IT與OT領域的資安評級制度，並發表《台灣企業資安成熟度與風險現況》調查報告。該報告系統性揭示台灣企業資安評級現況與外部曝險樣態，進一步提出具體且可行的改善建議，協助企業強化風險應對能力。

調查結果顯示，金融、半導體與科技業的資安評級表現最為亮眼，這些產業具備高度的防護能力與回應機制，多數符合ISO 27001、PCI DSS等資安標準。相對而言，餐飲業、食品加工業在識別與偵測能力方面則表現明顯落後，資安預算與人力資源的缺口成為主要挑戰。在網站應用安全方面，多數產業普遍存在弱點，常見問題包括缺乏內容安全政策（CSP）設定、未設置子資源完整性（SRI）標籤，以及未實作跨站請求偽造（CSRF）防護機制，這些缺陷容易讓網站暴露於跨站腳本攻擊（XSS）、資料竄改或釣魚攻擊等風險中。

外部曝險分析也揭示了台灣企業資安防線的另一面。在DNS健康度與IP地址信譽方面，多數產業表現穩定，顯示企業已建立基本的網路安全防護。但是在網路通訊埠與網站應用程式的安全管理上則相對薄弱。例如食品、橡膠等產業的曝險指數偏高，顯示其老舊系統問題與資安治理仍有待加強。根據《台灣企業資安成熟度與風險現況》統計，企業若已導入ISO 27001，其網站應用安全得分明顯高於未導入，顯示導入資安標準對實際防護效果具有明確加分作用。

參與資安評級的企業，更是逐漸浮現效益。77.6%企業表示參與評級後，對資安重視度大幅提升；74.8%企業發現同仁的資安意識與能力明顯增強。進一步分析也發現，評級不僅幫助企業發掘自身資安缺口（66.1%），更可優化資安管理流程（45.7%），促進資安文化的深耕與制度化。

此外，企業參與評級後，對資安的投資方向也有所改變。超過半數企業選擇優先投入資安訓練（57.9%），顯示企業已認知到「人」才是最關鍵的防線。此外，企業亦積極升級既有資安系統（52.4%）與導入新一代防護技術（48%），如零信任架構、擴展式偵測及回應（XDR）等工具。

面對日益猖獗的供應鏈攻擊與複合型威脅，建立「產業聯防」機制成為重要戰略。SIG推動的外部攻擊面管理（EASM）機制，強化企業對公開網域、IP位址、網站應用與通訊埠的持續監控，已成為推動「從被動防禦到主動偵測」的實務利器。此外，國產EASM產品的興起與SECPAAS產業資安整合服務平台的推動，更標誌著台灣資安產業朝向自主研發的嶄新階段。產業將可藉由資安評級機制引導，持續地改善資安文化，並打造更具韌性的產業聯防體系，為台灣數位經濟打造堅實防線。