Zoom 達成 90 天資安計劃里程碑

Zoom宣布即將推出Zoom 5.0，帶來強大的安全升級 。這是 Zoom 90天資安計劃中的一個重要里程碑，旨在主動識別、解決和增強平台的安全性和隱私功能。通過加強AES 256 位元 GCM加密標準，Zoom將增強系統對會議資料的安全性和抵抗受干預的能力。

Zoom 產品長（Chief Product Officer）Oded Gal表示，全面考慮了用戶的隱私和平台的安全性。從Zoom的網絡、產品功能，至用戶體驗，一切都經過嚴格的審查。在後端系統上，AES 256位元GCM加密標準將能夠提高用戶資料傳輸的安全標準。在介面上，增加了一個『安全性』圖示於會議控制欄中，讓用戶能夠一覽我們現有和新增的安全功能。對於數以百萬計的新用戶而言，這將確保在會議中能夠便捷地控制所有安全相關設定。

AES 256-位元GCM加密演算法：Zoom正在升級至AES 256 位元 GCM加密標準，以增強對會議資料傳送的保護並防止干預。這為Zoom會議、Zoom視訊網路研討會和Zoom Phone的資料提供了機密性和完整性的保障。即將推出的Zoom 5.0支援GCM加密標準。所有帳戶都需啟用GCM，此加密標準才會生效。5月30日開始，所有帳戶都會以GCM加密。

自主控制資料傳送：帳戶管理員可以在帳戶、群組或不同類型用戶等級中依權限選擇欲透過哪些特定區域資料中心處理即時線上會議的資料。