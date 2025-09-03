拓壹科技代理 Wasabi Technologies　強化雲端儲存市場佈局

專注於現代化IT解決方案的拓壹科技（TerraONE Tech）宣布正式與雲端儲存領導廠商Wasabi Technologies建立策略合作關係，成為Wasabi Technologies在台灣市場的授權代理商。雙方將攜手共同推廣Wasabi Technologies雲端物件儲存解決方案，台灣企業可以透過高效能、安全且經濟的雲端物件儲存增強其資料管理和冗餘服務。

Wasabi Technologies是全球成長最快的雲端儲存服務提供者之一，以「Hot Cloud Storage」為核心，主打高速、穩定、具成本優勢的雲端物件儲存服務。相較傳統儲存解決方案，Wasabi Technologies不僅免除上傳、下載與API使用費用，更提供99.999999999%（11個9）的資料持久性與強大的企業級安全防護，深受全球數以萬計的企業與MSP青睞與採用。

拓壹科技總經理陳鍵忠（Kevin Chen）表示，在數位轉型與IT現代化的過程中，許多企業對於高彈性、具擴展性的雲端儲存需求日益提升。Wasabi Technologies的服務在性能、價格與安全性三方面都具備極大優勢，非常適合導入各行業的儲存、備份、備援、影像監控、大數據分析等應用場景。透過與Wasabi合作，我們可提供客戶更專業的技術支援、整合服務與客製化方案，協助企業無痛轉移至雲端平台。

Raymond Koh, Country Manager, ASEAN, Wasabi Technologies表示，非常高興與拓壹科技合作，拓壹在台灣市場擁有豐富的企業IT部署經驗與廣泛的通路網絡，是我們拓展台灣通路的重要夥伴。期待未來能共同加速企業雲端儲存的普及與創新應用。

拓壹科技正積極規劃佈局Wasabi Technologies在台灣的通路市場，與經銷夥伴合作，共同將Wasabi Technologies顛覆性的雲端儲存解決方案，推廣至各產業並提供完整的導入與維運支援服務。