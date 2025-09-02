IBM：業務流程委外 BPO 3.0 時代　成本減半、生產力多三成

根據美國市場研究機構穆爾洞見與策略（Moor Insights & Strategy）在2025年初發表的報告 指出，自1990年代起發展迄今已有30年的業務流程委外（Business Process Outsourcing，BPO），在經歷1.0時期將業務流程移往成本低廉之處，以及2.0時期採用雲端技術與自動化工具，執行遠端交付與流程共享以創造績效，到現今運用生成式AI、AI代理技術與自然語言互動，重塑流程體驗，已然邁入BPO 3.0；不但可以隨需應變、調整服務規模，更具備創造新的商業模式的潛力，成為企業藉AI賦能與轉型的加速器。

業務流程委外是一項企業策略；企業將特定的非核心業務流程，委託給外部策略伙伴執行。其主要目的是透過運用外部專業資源，優化營運效率與品質、提升企業回應市場與業務變化的彈性、降低成本，使企業更為專注於核心業務，創造永續型的競爭力。台灣IBM諮詢總經理林翰指出，IBM在全球提供業務流程委外服務，類別涵蓋供應鏈與採購、銷售與客戶服務、財務與人力資源、及特定行業流程（如金融業洗錢防制與金融犯罪作業流程）。

林翰強調，IBM諮詢是同時具備企業轉型與科技創新雙重能力的顧問團隊，為企業重新設計業務流程，將代理式AI與流程自動化融入工作流，提升效率與韌性；業務服務以IBM遍布全球的資源網絡來提供。林翰表示，按照行業與委外服務類別不同，平均來說採用IBM業務流程委外服務可增加企業30%以上的生產力，節省作業成本約35%至50%；且委外的規模越大，效益越顯著。

IBM在台灣市場將電子製造業列為推廣業務流程委外的重點行業。台灣IBM諮詢副總經理吳雪瑩分析，近年台灣電子製造業在全球靈活佈局的需求遽增，然遭遇成本壓力、新市場供應鏈生態體系不夠成熟、人才短缺、各地營運法規法條各異、以往管理的成功模式無法套用與複製的重重挑戰。若將供應鏈與採購、財務管理與會計、人才招募與員工服務等三項非核心業務流程，委外交給IBM協助處理與加速流程標準化、藉由整合與簡化控管成本，提升營運效率；再以合約和協議保障交付品質與成果，降低企業營運風險；除了可以將企業資源集中投注於核心業務，IBM可信賴的服務團隊更是企業跨國／多國營運的最佳後盾。

IBM公司台港澳採購長曾瓊妮以IBM採購部門的「日常」為例：管理1萬2千家供應商、觸角遍及全球170個市場、年採購訂單26萬筆，年採購金額155億美元，約佔IBM2024年營收628億美元的四分之一。在IBM全球採購進行了三階段、聚焦於消弭營運複雜度、簡化完整工作流、以AI與自動化取代人工與手動等三項轉型重點後，IBM已經創造每年削減人事成本20%，每年減少採購費用達20億美元，全球40餘個採購系統，可以呈現於單一儀表板，且對未來採購需求的「能見度」長達12個月等多項績效。曾瓊妮指出，自生成式AI技術問世以來，IBM採購人員使用由IBM watsonx Orchestrate開發的AI代理IBM AskProcurement，不論是由它來輔助「專業密集」的選商與談判議價，或是協助供應商查詢發票與付款狀態等行政工作，所需工作時間皆從數個工作天大幅縮減到一分鐘內即可完成。

曾瓊妮認為，IBM以自身的採購轉型的經驗、全球採購佈局與資源網絡出發、再搭配諮詢團隊的策略轉型與科技創新能力，是企業客戶選擇採購業務流程委外策略伙伴的不二之選。