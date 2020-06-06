粉專遭盜事件頻傳　要求驗證臉書帳戶民眾要注意！

近期名人粉絲專頁遭駭頻傳，受害人數眾多，其中包含知名圍棋美少女黑嘉嘉也差點受騙。趨勢科技發現有不肖分子企圖偽裝成Facebook官方通知，不僅在Facebook開設幾可亂真的「Prıvacy Policy」粉絲專頁，甚至利用英文字母「i」和「ı」等微小差異，企圖混淆視聽、騙取粉絲團的帳密資訊。

根據趨勢科技研究團隊發現，駭客正透過大量設立偽冒的官方粉絲專頁，在其頁面上tag許多不同名人網紅的Facebook粉絲專頁，其中有個假冒官方粉絲專頁甚至已tag超過700位名人網紅，企圖騙取他們的臉書帳密。這些被tag的名人網紅，會收到Facebook通知訊息或是E-mail信件的通知，宣稱「你的粉絲專頁已被其他人舉報，為了防止這種情況，我們需要驗證你的帳號」，並提供連結要求用戶遵循指示以驗證Facebook帳號。

用戶被誤導點擊連結網址時，會引導至一個Telegram網頁，同時要求用戶點擊並進行帳戶驗證，點擊後便即刻被引導至假冒的Facebook登入頁面，要求用戶登入以驗證帳戶，一旦上當，駭客將會接收用戶的Facebook帳密資訊，獲得粉絲專頁的管理權限。

趨勢科技提醒此釣魚現象正在持續發生中，一般用戶也可能也會因此受害。提醒民眾如果收到Facebook通知，要求登入驗證Facebook帳戶，可做下列五件事防範：