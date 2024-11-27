義電智慧能源虛擬電廠攜手美光　持續推動台灣能源轉型

義電智慧能源（Enel X Taiwan）宣布攜手美光科技（Micron），藉由義電智慧能源的工商業虛擬電廠參與台電電力交易平台，協助提升台灣電網韌性，支持台灣再生能源轉型，為台灣半導體及相關產業樹立永續典範。

此次合作案彰顯美光對於永續營運的承諾，未來將從位於華亞科技園區之桃園廠開始，在電網短暫緊澀時，透過義電智慧能源虛擬電廠，利用其用電彈性參與台電電力交易平台。

義電智慧能源虛擬電廠服務已吸引多家跨產業別的企業加入，包括電子與半導體製造業、化學及鋼鐵製造業、商辦大樓、醫院、飯店、食品加工和冷凍倉儲等多個領域的企業等。當電網供需失衡時，義電智慧能源的虛擬電廠會向參與用電業者發出訊號，快速減少用電，降低電網負擔，其功效猶如小型發電廠或儲能設備。需量反應輔助服務有助於提升電網韌性與可靠度，降低停電風險。

未來，當電力系統負載有非預期性增加或發電機組故障，導致電力供需失衡時，美光在最理想的狀態下，將能在30分鐘內對市電暫時減少相當於2,550戶家庭的日均用電量。

義電智慧能源台灣董事長陳威廷表示，歡迎美光加在台持續成長的虛擬電廠用戶群，藉此可以齊力促進更快速、平穩的再生能源轉型和電網去碳化。工商企業利用彈性電力參與電力市場，能夠實現永續目標、支援電網，並且提升用電安全。需量反應也提供業者創造額外收益的機會，協助降低持續上漲的電費及營運成本。參與虛擬電廠是企業不可忽略的永續商機。

台灣美光董事長盧東暉表示，美光長期致力於落實企業永續經營承諾，積極在營運模式及解決方案中實踐永續。透過義電智慧能源的虛擬電廠參與電力交易平台的補充備轉輔助服務。這項行動將協助為大家提升電網韌性、穩定供電，降低停電風險。