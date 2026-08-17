NetApp 強化大規模 AI 工作負載支援能力

NetApp推出StorageGRID 12.1，透過全域聯邦的命名空間，協助企業更靈活地擴充AI與各項現代化工作負載。此次更新大幅提升企業在分散式環境中存取、處理與管理資料的效率，為AI資料管道、資料湖及現代化物件式應用程式，提供強大支援。

隨著非結構化資料快速成長，企業不僅需要支援AI工作負載，也要在日益分散的混合環境中有效地管理資料。Forrester於「2026年第1季物件儲存解決方案概覽」報告中指出，因為生成式AI的興起，過去用於儲存非結構化資料、媒體與備份的高擴充、高耐用物件儲存，已進一步轉型為AI最佳化的資料平台。此次NetApp StorageGRID更新，讓企業能更靈活地將物件資料應用於新興場域，並透過全新功能簡化營運、提升效能，同時大幅降低AI等資料密集型工作負載的營運成本。

NetApp資深副總裁暨平台總經理Sandeep Singh表示，面對快速成長且四處分散的非結構化資料，企業需要一套讓資料更智慧、更容易存取、同時已達成AI-ready的基礎架構，才能將資料轉化為有價值的洞察與行動。透過StorageGRID 12.1，NetApp進一步強化資料平台能力，打造全域聯邦的命名空間，協助客戶大規模管理資料、加速AI與分析工作負載，從分散資料中創造更高價值。

StorageGRID 12.1帶來多項全新功能，協助企業在全域分散式環境中，擴充AI與現代化工作負載：