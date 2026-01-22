Red Hat 與 NVIDIA 的合作　加速實現生產環境就緒的創新

Red Hat與NVIDIA的合作邁入重要新階段，驅使企業級開源技術能與企業AI演進及機櫃級AI的發展速度同步接軌。隨著產業跨越單一伺服器藩籬並邁向統一的高密度系統，Red Hat致力透過Red Hat Enterprise Linux for NVIDIA作為轉型起點，其作為專為NVIDIA Rubin平台最佳化、引領全球企業級Linux平台的特別版本，同時針對未來於Red Hat OpenShift與Red Hat AI上的生產環境進行調整。
Red Hat總裁暨執行長Matt Hicks指出，NVIDIA在架構的突破使AI成為必然，並證明運算堆疊將定義產業的未來。為在產品發布時即能因應這些巨大變革，Red Hat與NVIDIA致力於Red Hat的混合雲與AI產品組合中，為最新NVIDIA架構提供Day 0支援。我們正共同透過開放原始碼的力量，共同驅動下一代企業級AI。
NVIDIA創辦人暨執行長黃仁勳表示，Red Hat以工業級強度的開源軟體徹底革新企業運算。在AI時代，無論是晶片、系統，乃至於中介軟體、模型及AI生命週期，整個運算堆疊都被全面重塑。NVIDIA與Red Hat正攜手推動開源技術產業化，從Vera Rubin平台著手，將AI導入企業應用。
邁入2026年，許多企業準備將AI從實驗階段推向生產環境，並透過由上而下的策略與集中式的AI工具庫納入AI代理及其他技術進展。然而，這項轉變需要穩定、高效能且更安全的基礎架構堆疊，涵蓋基層架構及上層執行軟體。NVIDIA Rubin平台搭載全新NVIDIA Vera CPU與先進NVIDIA Rubin GPU，為代理式AI（agentic AI）與進階推理帶來飛躍性的智慧進展。隨著Red Hat針對NVIDIA的突破性技術最佳化其混合雲產品組合（從對NVIDIA Rubin平台的Day 0支援開始），Red Hat意在賦能企業更有信心地推動AI舉措，並於跨混合雲環境中實現企業級的可靠性與一致的營運模式。
NVIDIA Vera Rubin平台引進變革性創新，包括專為千兆級AI工廠設計且具最高能源效率的中央處理器Vera CPU、BlueField-4資料處理器，以及NVIDIA Vera Rubin NVL72機櫃級解決方案。Red Hat宣布計劃於Red Hat AI產品組合中為NVIDIA Rubin平台提供Day 0支援，包含：
- RHEL將作為此先進硬體與現代AI所需複雜軟體生態系之間的橋樑。作為Red Hat強大混合雲解決方案組合（包括Red Hat OpenShift與Red Hat AI）的基礎模組，RHEL將針對整體AI生命週期引入對NVIDIA Confidential Computing的支援，為GPU、記憶體與模型資料提供強化安全功能，企業也將同時獲得加密驗證，確保其最敏感的AI工作負載受廣泛防護。
- Red Hat OpenShift賦能NVIDIA Rubin平台客戶可隨時存取由Kubernetes驅動、引領業界的企業級混合雲平台。為自動化加速運算的部署、配置與生命週期管理，Red Hat OpenShift增加對NVIDIA基礎架構軟體與NVIDIA CUDA-X函式庫的支援，為廣泛的加速工作負載提供最佳化效能。此外，對NVIDIA BlueField的支援提供增強的網路功能、先進叢集管理，並透過更一致的企業級營運體驗提升資源利用率。
- 作為Red Hat的生產環境就緒企業級AI平台，Red Hat AI將增加與NVIDIA的整合，擴大支援在Red Hat AI Inference Server、RHEL AI與Red Hat OpenShift AI上使用NVIDIA開源模型進行分散式推論，包括Red Hat與NVIDIA共同將支援範圍從NVIDIA Nemotron系列擴展至其他NVIDIA開源模型，涵蓋視覺、機器人技術與特定垂直領域的模型。