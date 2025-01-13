Amazon 技術長 Werner Vogels：2025 年及未來五大技術趨勢預測

身處一個科技快速發展的時代，同時面臨著前所未有的社會挑戰。在這樣的環境下，如何運用科技造福社會成為一個兼具道德責任和營利機會的雙重課題。從潔淨能源創新為永續發展開闢新方法，到各種工具使用人工智慧（AI）打擊虛假訊息，正見證科技以啟發性的方式增強人類的創造力。以目的為導向的科技崛起，正重新塑造我們與網路世界的關係，它更加提倡專注與身心健康，而非單純的吸引注意力。同時，以使命感為導向的勞動人口也在嶄露頭角，他們的動力不僅來自於經濟回報和職業升遷，更源於內心深處對世界發展帶來正面影響的渴望。未來幾年，科技將不僅是用來創造正面影響的工具，它將徹底重新定義對「成功」的理解。

未來的勞動人口將不僅僅受金錢和職業發展驅使，更會被創造正面改變的使命感驅使。那些能夠洞察這個變化，並且擁抱這種轉變的組織與企業，將更有可能在長期競爭中脫穎而出。

在全球面臨永續性、社會公平、糧食安全、經濟安全以及負責任的AI使用等緊迫挑戰之際，一場正向的工作革命正在就業市場中悄然發生。橫跨各行各業與世代，勞動人口的價值觀和偏好都發生顯著變化，越來越多人開始追求能夠對社會和環境產生正面影響的工作機會。

這個趨勢的證據清晰可見。研究表示，如今構成全球勞動力主體的千禧世代和Z世代，更加重視工作的意義與價值，而非僅僅追求金錢回報。哈佛商學院的一項最新研究顯示，大學畢業生願意為了具有社會公益影響的工作而接受較低的薪資。更值得注意的是，這種傾向並非年輕人獨有，研究也表示，各年齡層的員工都越來越傾向於選擇能夠帶來正面社會影響的職位。

以永續發展為重點的職位正成為美國和歐洲成長最快的職業類別之一。根據LinkedIn發布的2024年「崛起職位」榜單，環境健康與安全經理、永續發展分析師等職位的需求成長尤為快速。這不僅是求職者主動選擇這些角色，市場需求也在推動這個趨勢。例如，隨著技術成本降低、政府政策扶持以及對潔淨能源解決方案需求增加，可再生能源轉型的趨勢正加速發展，這不僅促進產業的變革，也進一步證實「行善亦可營利」的理念。

因此，傳統職業正在逐步與永續發展和社會影響的理念相互融合，促成一批結合傳統技能與環境、社會責任的新型混合職位。在亞馬遜，我觀察到越來越多的工程師主動投身於具有社會公益影響力的專案。無論是開發節能演算法以提高資料中心效率的工程師、設計碳中和建築的建築師，還是專注於永續投資的金融專家，商業與社會公益的界線正逐漸模糊。

與更加關注個人自由與經濟成長的前幾個世代相比，千禧世代和Z世代對不平等、心理健康和氣候變化等問題表現出更多的關注。作為數位原住民，他們深知科技是解決這些全球性挑戰的關鍵。這表示，職業抱負和社會價值觀正在經歷一場根本性的重整。

為了在未來職場中保持競爭力，各行各業的企業必須調整策略，吸引並留住以使命感為導向的員工。這表示企業不僅要創造具有正面社會影響力的職位，還要將永續發展的原則融入，並將環境、社會和公司治理（ESG）價值觀真正融入核心業務策略。提供有意義工作的企業，賦權員工推動正面改變，將能吸引最優秀的人才。同時，這些企業也將在社會與環境因素日益影響企業績效的時代中，走在成功前端。

最終，未來的職場將更加重視「使命」的追求，甚至可能超越對「利潤」的追求。未來的員工不僅受金錢驅使，更渴望透過自己的工作為世界帶來正面變化。那些能夠洞察並把握這個轉變的企業，將在未來幾十年中蓬勃發展。