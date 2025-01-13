格斯科技推動資料中心升級　實現高效綠色能源管理

生成式AI技術的蓬勃發展，正以前所未有的速度改變全球的科技與商業模式。而隨著AI應用需求不斷攀升，高階資料中心建設與擴展的需求愈加迫切，能源供應的穩定性、經濟性與安全性成為至關重要的課題。針對此挑戰，格斯科技推出一款鈦酸鋰電池（Lithium Titanium Oxide，LTO）技術打造的高效能、高安全性與長壽命的兩用型UPS儲能模組，兼具不斷電與削峰填谷功能，能夠支持資料中心實現更高效、更綠色的能源管理。

備援電池單元（Backup Battery Unit，BBU）和不間斷電源系統（Uninterruptible Power Supply，UPS）作為高階資料中心基礎設施的重要組成部分，在突發斷電時扮演關鍵角色，確保數據處理不中斷。然而，傳統UPS系統主要依賴鉛酸電池，其壽命僅3至5年、需頻繁更換且易對環境造成污染，不僅維護成本高，還可能導致作業無預警中斷。近年來，部分資料中心雖開始採用磷酸鋰鐵電池（Lithium Iron Phosphate，LFP）作為替代方案，但因燃燒安全性問題，仍存在潛在風險。

格斯科技推出的兩用型UPS（Dual-purpose Uninterruptible Power Supply）鈦酸鋰電池模組，與傳統鉛酸及磷酸鋰鐵電池相比，擁有極高的熱穩定性，能在高壓環境下防止燃燒或爆炸，成為資料中心理想的消防安全選擇，並大幅降低消防設施成本。該系統使用的格斯科技鈦酸鋰電芯，經過穿刺測試後，依然保持不燃、不爆、不冒煙的穩定狀態，充分展現其卓越的安全性；此外，更擁有500 V的額定電壓與39 kWh的容量，能提供300 kW的功率，並具備削峰填谷功能，優化能耗管理，降低電費並穩定電網。相比傳統電池，此系統具有超過15,000次充放電循環壽命，是鉛酸電池的六倍，並可使用長達20年以上，顯著降低維護成本及電池更換頻率，符合永續環保需求。

隨著生成式AI驅動的資料中心需求迅速增長，市場對高效、安全的電池解決方案需求日益提升。格斯科技的鈦酸鋰電池模組憑藉其卓越的安全性與長壽命，已成功與UPS主機整合，成為資料中心儲能系統的重要創新，助力實現智能能源管理，提供穩定可靠的備援電力，減少頻繁更換的困擾。

展望未來，格斯科技計畫將鈦酸鋰電池模組應用於BBU設計，並進一步優化為適配標準機房的解決方案。另一方面，在今年美國消費電子展（CES）展會中，生成式AI相關議題引發熱烈討論，接下來代理型AI與實體型AI的快速發展，將進一步突顯電力來源的穩定性，以及安全性對消費性電子產品和高階資料中心的重要性。格斯科技的鈦酸鋰電池模組，將為未來AI應用提供更可靠的能源基礎，推動智能化與永續性發展。