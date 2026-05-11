Red Hat Enterprise Linux 賦能後量子就緒能力與 AI 驅動自動化

Red Hat宣布Red Hat Enterprise Linux（RHEL）10.2與9.8版本即將全面推出。奠基於 RHEL 10 的創新基礎，兩個最新版本旨在應對現代安全性威脅、加速 AI 創新，並減少營運飄移（operational drift）。

RHEL 10.2與9.8提供策略性且持久的作業系統（OS）平台，以安全性為核心，統一混合雲環境中的IT營運。透過強化作業系統基礎中的機密運算功能，Red Hat為AI工作負載提供可信賴的環境，在記憶體與CPU處理敏感資料過程中提供完善的保護。此外，後量子密碼學（PQC）與封閉映像檔（Sealed images，一種由映像檔模式驅動的新技術預覽功能）進一步為關鍵生產工作負載提供穩固基礎。此外，由AI引導的自動化功能也簡化複雜的升級流程，而映像檔模式的強化則帶動工作流程的創新。

隨著基礎架構向自主化系統及更快速的容器化映像檔工作流程演進，傳統系統穩定性與AI、量子運算等IT突破間的差距持續擴大。為滿足上述需求，RHEL 10.2與9.8提供營運規範與精準管理，在不犧牲安全性或主權的前提下實現創新。這款全球頂尖的企業級Linux平台透過最新版本強化面對量子威脅時的系統安全性，並將耗時且繁瑣的升級過程自動化，進而減少手動維護，IT團隊因此能專注於支援具策略價值的高階架構。客戶亦可透過封閉映像檔獲得更多基於硬體根源安全性的選擇與控制權，在建置時即可進行容器映像檔簽署，確保系統僅能啟動經客戶驗證且受信任的映像檔。

Red Hat的Red Hat Enterprise Linux部門副總裁暨總經理Gunnar Hellekson表示，Red Hat Enterprise Linux 10.2與9.8直接解決AI創新速度與企業嚴格的安全性要求之間的平衡問題，將複雜的營運障礙轉化為自動化且可重複的流程。Red Hat透過整合後量子密碼學和以AI驅動的升級工具協助客戶防禦新興威脅，並能在混合雲環境中穩定且可靠地擴展AI工作負載，能更自信地邁向運算的未來。

基礎安全性新紀元：透過整合美國國家標準暨技術研究院（NIST）制定的後量子密碼學標準，Red Hat協助系統應對量子運算帶來的新興威脅。機密運算則能保護敏感工作負載、屏蔽資料並配置AI，在滿足企業隱私要求的同時，能放心於雲端使用敏感資料。

AI輔助自動化與升級：透過Red Hat Ansible Certified Content與RHEL升級系統角色消弭管理人員的技能差距，將累積的最佳實踐封裝為「快速失敗並持續迭代」的方法，自動化處理複雜的就地升級（in-place upgrades），進而減少停機時間並降低人為錯誤。

透過基於映像檔工作流程加速交付：映像檔模式的強化，讓RHEL能夠運用容器化技術在建置、部署與管理時維持一致性，有助於抑制系統飄移並掌握維護時程。

Red Hat Enterprise Linux 10.2與9.8旨在減少現代開發與關鍵任務營運之間的摩擦：