超前部署 SDPP 概念落地！數聯資安 uSecure SIP 大幅提升效能並降低營運成本

「CYBERSEC 2026台灣資安大會」進入第二天，數聯資安uSecure SIP所展示的DPM（Data Pipeline Management）資料管道技術，透過重塑資安資料處理架構，成為現場關注焦點之一，也呼應國際研究機構Gartner去年提出的Security Data Pipeline Platform（SDPP）發展趨勢。

根據IDC DataSphere趨勢預測，全球總數據量將以24.4% CAGR持續成長，並於2028年達到393.8ZB。伴隨資料量高速增長，企業在資安營運上也面臨多項挑戰，包括營運成本持續攀升、日誌量爆炸性成長，以及即時查詢效率與合規保存需求難以兼顧等問題。

數聯資安長期投入大規模資安資料治理與處理技術實務，並已導入多家企業場域，亦可結合包含Cribl在內的資料處理技術，整合於「uSecure SIP資安戰情平台」，打造兼具效率、彈性與擴充性的資安資料治理架構。

數聯資安李明憲總經理表示，隨著法規對日誌保存與稽核要求持續提升，企業面對大量資料累積時，挑戰已逐漸從「如何保存資料」，轉變為「如何兼顧效能、成本與合規，同時有效運用資料」。透過資料管道與AI技術的結合，可針對資安資料進行精準篩選分流，不僅提升分析效率，也能支撐企業長期且穩定的資安營運需求。

在實務應用上，該架構可有效降低進入SIEM的日誌量，最高可減少約50%至75%，同時提升整體查詢效能達10倍以上，並滿足企業在合規要求下的資料保存需求。此一模式不僅有效緩解營運成本壓力，也同步提升資安營運效率，使資安資料運用更具彈性與延展性。