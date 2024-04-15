HPE 透過 GAI 提升 HPE Aruba Networking Central 平台 AIOps 網路管理功能

HPE宣布將整合多個生成式人工智慧（GenAI）大型語言模型（LLM）至HPE GreenLake Cloud平台管理的雲端原生網路管理解決方案HPE Aruba Networking Central中，以擴展其AIOps網路管理能力。HPE也宣布Verizon Business將納入HPE Aruba Networking Central，以擴展其管理服務。

不同於其他只會向公共大型語言模型發送API呼叫的生成式AI網路解決方案，HPE Aruba Networking Central使用獨立且互不干擾的大型語言模型，並結合預先處理和防護機制，不僅提升使用者體驗與操作效率，同時兼顧搜尋回應時間、準確性和資料隱私保護。HPE Aruba Networking擁有業界最大的資料湖，包含從近四百萬台網路管理設備和超過十億個唯一客戶（Unique Customer）終端收集到的遙測資料，可為HPE Aruba Networking Central的機器學習模型提供預測分析和建議。全新的生成式AI大型語言模型功能將整合至HPE Aruba Networking Central的AI搜尋功能，以強化現有基於機器學習的AI技術，讓HPE Aruba Networking Central能夠提供更深入的洞見、更優異的分析能力和更多自動化功能。

秉持著安全運用AI技術的承諾，HPE Aruba Networking透過安全優先的方法來處理個人和客戶的可識別資訊（PII/CII）。其大型語言模型是在HPE Aruba Networking Central的沙盒中運作，並運行於HPE GreenLake雲端平台。HPE Aruba Networking Central也利用獨家開發的專用型大型語言模型來確保客戶資料安全，不僅移除PII/CII資料，還提高了搜尋的準確性，並以次秒級（sub-second）回應網路操作問題。

在新功能方面，HPE Aruba Networking Central為生成式AI模型提供的訓練資料集是其他雲端平台的十倍以上，其中包括HPE Aruba Networking在公共領域發佈的數萬份文件，以及多年營運期間從客戶端收集到的三百多萬個問題。

自2014年推出以來，HPE Aruba Networking Central已為有線與無線區域網路（LAN）、廣域網路（WAN）和物聯網（IoT）提供強大的網路配置、管理、監控和疑難排解功能，並將這些功能整合至網路運作的整個生命週期。HPE Aruba Networking Central是以年度訂閱方式銷售的軟體即服務（SaaS）產品，並採雙層授權模式（基礎版和進階版）。基於生成式AI大型語言模型的新搜尋引擎將於HPE 2024會計年度第二季推出，並適用於所有授權層級。除了作為獨立的SaaS產品，HPE Aruba Networking Central也包含在HPE GreenLake for Networking（NaaS）訂閱服務中，並透過HPE GreenLake平台使用。

HPE Aruba Networking產品長David Hughes表示，現代的網路用戶需要對關鍵基礎架構採用安全優先的方法，並運用AI技術獲得洞見，而這正是我們提供的服務。HPE在HPE Aruba Networking Central中部署多個大型語言模型充分發揮生成式AI的功能，藉由這個大膽且獨特的方式，HPE再次展現堅強的AI創新實力。