HPE 推動自駕網路從概念邁向實際應用

HPE推出全新自駕網路（Self-Driving Network）功能，提供全自主、代理型AIOps網路解決方案的廠商。

隨著HPE Mist與HPE Aruba Central導入全新自主運作功能，HPE進一步實現安全、AI原生且全自駕網路的願景，讓網路無須人工介入，就能即時偵測、診斷並解決問題。此架構的核心在於結合微服務（Microservices）、自主代理（Autonomous agents）與先進代理型網格（Agentic mesh）的差異化設計，讓網路維運從洞察為主的模式，進一步邁向自主化運作，並能在問題影響營收、業務運作或品牌聲譽之前即主動排除問題。

HPE執行副總裁暨網路事業群總裁與總經理Rami Rahim表示，自駕網路不再只是願景，而是正式進入實際運作階段。HPE所提供的網路架構，對企業而言是關鍵性的轉變，也象徵自駕網路邁入全新階段，讓企業得以進一步發揮自主運作所帶來的價值。這將徹底改變網路的角色，從單純提供資訊的系統，轉變為可代表企業採取行動的平台，讓網路團隊能將重心從日常維運作業轉向創新發展。

英國司法部等HPE客戶，已運用HPE自駕網路實現代理型自主化，並獲得實質成效。透過HPE自駕網路功能，英國司法部得以顯著改善網路營運效率，大幅減少報修單數量，並有效簡化問題排解流程。這些成果也呼應HPE整體產品組合所帶來的客戶效益，即透過自動化與AI驅動的洞察，持續降低營運負擔、減少問題轉交處理需求，並加速部署時程。

英國司法部技術總監Nava Ramanan表示，過去四年，司法部已全面改變其高度複雜、多廠商數位環境的管理方式，並將智慧功能導入全國性的網路基礎架構中。HPE自駕網路能夠執行可信賴的自主行動，提前預測並解決問題，避免影響使用者。此架構協助我們減少約75%的報修單數量，同時能將15,000台裝置轉回內部管理，進而提升團隊的自主權、掌控度與靈活性，以提供穩定且不中斷的司法服務。

HPE持續擴展自駕網路的能力，透過在HPE Mist與HPE Aruba Central平台導入自主代理與代理型AI技術，提供更多自主化功能，進一步降低人工介入需求。此次發布的新代理程式可實現容量與射頻最佳化，並提供自我安全防護，以及修復使用者漫遊問題。

藉由整合這些功能，網路能夠主動提升使用者體驗，並在問題影響業務運作前預先防範。此次全新自主功能旨在最佳化與確保終端使用者體驗，包括：

動態容量最佳化：自動識別容量瓶頸，並依據習得的使用模式，動態調整射頻（RF）參數，包括頻段選擇、通道頻寬與功率等級，甚至可突破預設的運作範圍限制，為無線使用者提供最佳的容量、覆蓋範圍與漫遊體驗。

自主修復缺失的VLAN：此項可信賴的自主行動，可自動修正存取層的VLAN配置錯誤，避免用戶端流量被導引至黑洞（blackhole）。相較於以往需人工輔助的VLAN修復機制，此功能可加速問題處理，並提升使用者體驗。

惡意DHCP防護：可自動偵測並修復未經授權的動態主機設定協議（DHCP）伺服器，有效降低潛在的外部資安風險，並防止終端使用者連線中斷。

即時動態頻率選擇（Real-time Dynamic Frequency Selection, DFS）：自駕網路搭配AI驅動的無線電資源管理（Radio Resource Management, RRM），可自適應學習並主動避開經常受影響的頻道，降低無線用戶端連線中斷的風險。

用戶端漫遊最佳化：透過分析使用者位置與連線品質等指標，並自主執行最佳化動作，確保使用者享有順暢且不中斷的漫遊體驗。

使用者體驗延遲指標：於「首次連線」時開始監測Wi-Fi效能，全面掌握使用者裝置至雲端的端到端延遲狀況，加速根本原因分析。

HPE Mist與HPE Aruba Central現已支援更完整的OpenRoaming整合功能，可降低營運成本與複雜度，同時讓使用者無需反覆登入，即可在不同地點更輕鬆、安全地存取Wi-Fi，並透過強大的身分驗證機制保障使用者安全。此項能力亦有助於企業簡化營運流程，加速邁向零信任安全架構。此次同步發布的其他創新功能包括：