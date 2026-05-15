Fortinet 2026 年資安技能落差報告：資安人才投資成防禦轉型關鍵

Fortinet發布《2026年資安技能落差報告》，調查涵蓋全球32個國家與地區、超過2,750位IT與資安決策者，指出企業應對持續的資安技能短缺，以及瞬息萬變的威脅環境時，所面臨的新興與長期挑戰。

Fortinet台灣區總經理吳章銘表示，資安不僅是技術問題，更是攸關企業營運策略的風險。今年調查顯示，儘管董事會普遍已認知到資安的重要性，但在因應新興AI風險與的持續資安人才短缺等關鍵課題上，仍需加大投資力道。在日益複雜的威脅環境中，妥善解決這些議題是確保企業韌性的關鍵。近年來，台灣政府也積極透過法規、產學界培訓或合作，助各產業乃至全民提升資安意識。我們也期待持續與各界合作，緩解資安技能落差，一同強化產業的資安韌性。

：86%的組織在過去一年內經歷過至少一次資料外洩，其中超過四分之一（29%）更表示發生過五起以上。雖然七成（73%）的企業董事會表示，資安是企業營運的優先事項，但僅有近六成（59%）將其列為優先支出項目。同時，超過52%的組織表示，資料外洩造成的損失已超過100萬美元，與2021年的38%相比顯著增長，顯示資安技能落差已直接轉化為經濟損失。

連續第三年，有過半數（56%）組織的IT主管表示，資安技能落差是資安事件增加的關鍵因素之一。其中，過半數（51%）受訪者表示，當前最迫切需要的是高階資安人才，但卻也有近五成（49%）反映在爭取增聘人才預算時面臨阻力。此外，調查顯示有半數（50%）企業高階主管、甚至董事會成員，曾在組織遭受網路攻擊後面臨懲處，突顯了忽視資安人才投資所隱含的巨大風險。

：隨著AI擴大攻擊面，AI驅動的資安工具也正快速普及。約九成（91%）的受訪組織表示，已導入AI驅動的資安解決方案、或正處於實驗階段。對AI應用於資安領域的疑慮或不確定性，降至不到四成（38%），低於2024年的43%。然而，當被問及AI的哪些層面最令其資安計畫與策略感到擔憂時，受訪者明確指出資料外洩（45%）與AI驅動的攻擊（44%）為首要關切重點。

調查也顯示，員工使用AI所衍生的資安風險尚未被全面理解，僅有50%的受訪者認為，其董事會充分理解相關潛在風險。此外，六成（60%）的受訪者表示，招募上面臨的最大挑戰，是尋找具備AI相關經驗的資安人才。63%的受訪者預期，未來三年內，資安團隊對AI監管與治理相關職務的需求將持續增加。

：企業指出，為支援AI導入，極需具備新技能的人才，包括AI模型開發（55%）、AI工具監管（54%）以及資安自動化（52%）。幾乎所有（91%）IT決策者都表示，傾向聘用擁有技術專業證照的人才。其中，多數受訪者（67%）認為，證照能驗證其具備資安專業知識。值得關注的是，2024年調查顯示，僅有七成（73%）的受訪者願意資助人才取得資安證照，而在2025年，這一比例已回升至92%，顯示企業對資助資安人才取得證照意願再度提升。

目前有59%的企業正建立內部培訓或轉崗培訓計畫，以支援AI應用，另有52%的企業選擇向業界供應商採購培訓資源。為了發掘更多潛在人才，92%的企業透過實習、學徒制、夥伴關係及相關專案進行開發，甚至有七成（71%）企業已將「開發邊緣人才庫」列為正式招募目標。

企業董事會與高階管理層在資安上的投資，必須採取「結合人才、流程與技術」的分層防禦策略。企業應持續開發尚未被充分開發的人才庫，並投資於培訓與技能提升，以建立並留住所需的專業能力。Fortinet建議組織基於三大核心支柱的方向推進，包含提升資安意識與普及資安教育、擴大針對性培訓與證照管道、以及部署先進資安技術。