QNAP 攜手資安院參與「產品資安漏洞獵捕計畫」　強化資安防護體系

威聯通科技（QNAP Systems, Inc.）宣布，已成功完成由數位發展部資安署指導、國家資通安全研究院（資安院）主辦之「產品資安漏洞獵捕計畫」。QNAP作為該計畫的指標性藍隊代表，透過與國內頂尖紅隊（白帽駭客）的良性互動，進一步鞏固了產品防線，展現品牌對使用者資訊安全的高度重視。

「產品資安漏洞獵捕計畫」旨在結合紅、藍、綠、紫四方協作，藉由白帽駭客的專業技術協助國內廠商及早發現潛在風險。QNAP秉持著「資安即守護」的精神，主動將旗下多款核心產品投入測試場域，包含高效能的ADRD NDR網路防禦解決方案以及QHora系列次世代路由器等。

QNAP 產品資安事件應變團隊（PSIRT）資深經理許進興表示，資安威脅隨著AI發展日新月異，單靠內部的開發測試已不足以應對當前複雜的網路環境。透過參與此次計畫，我們能以駭客的視角重新檢視產品安全性，並在產品正式進入市場後持續提供動態防護。這次的成果不僅驗證了我們ADRD NDR與QHora系列的架構穩定性，更讓我們能精益求精。

在本計畫實施期間（截至2026年一月底紅隊測試正式結束），QNAP與國內優秀的資安研究員緊密配合，針對核心產品進行深度測試。值得一提的是，旗下的QuTS hero作業系統在本次嚴苛的測試中表現優異，展現出極高的安全性。

為了感謝資安人才的貢獻，QNAP也將發放新台幣20萬以上的資安獎勵金。此舉體現QNAP對於「漏洞回報機制（Vulnerability Disclosure Policy）」的支持，並以此具體回饋國內資安專業人員，鼓勵產官學各界共同守護台灣資通訊產業的國際競爭力。

透過此次與資安院、TWCERT/CC等單位的密切協作，QNAP即時掌握了產品優化方向，更展現了企業建立完善資安治理的決心。未來，QNAP將持續與政府單位及資安社群保持深度合作，投入更多資源於漏洞預防與快速應變，確保全球使用者能享受最安全、可靠的數位儲存與網路解決方案。