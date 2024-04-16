數位辦公設備升級！Logitech 全新高階商務網路攝影機

隨著數位辦公成為職場工作的效率關鍵，Logitech持續提供最完善的商務設備以協助使用者能夠有效回應數位化時代挑戰的，近期推出全新個人高階商務MX Brio 4K ULTRA HD網路攝影機，是羅技首支針對個人使用所開發的超高清4K解析度攝影機，結合多種AI影像自動校正功能，即使在光源不佳或複雜的環境下也能呈現出2倍的超高清細膩影像；MX Brio也是第一支同時支援Logi Options+、Tune和G Hub等軟體的網路攝影機，使用者可利用這三種軟體自訂影像色調和錄影範圍等，在任何工作環境都能擁有最好的視訊體驗。

Logitech旗下MX高階商務系列包括，MX Mechanical無線智能機械鍵盤、MX Keys S 無線智能鍵盤或是MX Master 3S旗艦鼠王和MX Brio網路攝影機皆能滿足使用者高效工作的需求。隨著MX Brio 4K ULTRA HD最高階個人商務網路攝影機的上市，更完備了個人數位高效生產力的陣容。

MX Brio採用最高規格設計，除了擁有超高清4K解析度並且支援主流應用程式，更結合AI技術功能，讓視訊會議變得更加清晰、流暢；採用雙波束降噪麥克風，利用AI技術減少背景噪音；也加入最新RightLight 5和高動態範圍（HDR）的AI自動光線校正技術，讓視訊畫面即使在光線不足的情況下也可以自動調節影像細節至2倍清晰度；並且採用全鋁合金外觀設計，鏡頭隱私保護蓋也改為旋轉式，整體設計質感大幅提升。MX Brio三大亮點包含：