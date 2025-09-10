世界同行 創新啟航：SEMICON Taiwan 2025 盛大揭幕

在AI時代引領全球科技創新浪潮的關鍵時刻，全球半導體產業正迎來重大變革與成長機遇。作為全球半導體供應鏈的核心樞紐，台灣在此歷史轉折點扮演至關重要的角色。SEMICON Taiwan 2025國際半導體展今（10）日於台北南港展覽館盛大開幕，迎來創辦30週年的歷史性時刻。本屆展會規模空前，以「Leading with Collaboration. Innovating with the World 世界同行 創新啟航」為主題。行政院院長卓榮泰、SEMI全球總裁暨執行長Ajit Manocha、台灣半導體產業協會常務理事簡山傑等政企領袖親臨SEMICON Taiwan 2025開幕典禮，透過致辭共同揭開盛典序幕。隨後，由SEMI全球行銷長暨台灣區總裁曹世綸主持長期展商表彰儀式，肯定產業夥伴的長期貢獻。

SEMI全球總裁暨執行長Ajit Manocha表示，SEMICON Taiwan歷經30年，如今已蛻變成為全球公認的產業與技術交流舞台，台灣更成為全球半導體產業生態系的核心，世界對台灣的依賴前所未有。如今談到「半導體」，第一個聯想到的就是台灣。他並強調，AI與未來的量子運算現在正推動產業邁入全新轉折點，此刻齊聚在台灣的全球產業領袖正共同塑造這些創新趨勢。儘管地緣政治充滿挑戰，但半導體作為「全人類的基礎」，產業必須持續努力，因為產業不能放慢為全人類努力的腳步。

行政院院長卓榮泰致辭時，首先歡迎全球嘉賓齊聚臺灣這個「世界同行、創新啟航」的舞台，並指出政府已在明年度編列逾300億元推動「AI新十大建設」，涵蓋矽光子、量子運算、無人機與機器人等關鍵技術，加速智慧製造全面升級，並逐步實現「全民智慧生活網」的願景，讓科技成果普及全民。台灣半導體產值已達5.3兆元，正邁向6兆元新高，未來將持續串聯上下游產業鏈，深化全球佈局與國際合作，強化地緣政治下的安全與韌性。卓榮泰強調，台灣不僅是全球半導體不可或缺的夥伴，更肩負引領人工智慧時代科技發展的責任，將攜手產業共創下一個三十年新篇章。

台灣半導體產業協會常務理事暨聯華電子總經理簡山傑指出，在全球科技快速發展的進程中，半導體的重要性已攀升至前所未有的高度。隨著AI、自駕車到高效能運算與永續發展的興起，台灣憑藉完整產業價值鏈，始終扮演浪潮核心。2024年，台灣半導體產業涵蓋設計、製造至封裝測試，總產值達1,656億美元，奠定其在全球供應鏈中不可或缺的地位。台灣憑藉頂尖技術與對創新、誠信及國際合作的堅定承諾，不斷引領產業向前。SEMICON Taiwan這場盛會，不僅是對技術的禮讚，更展現產業共同的對未來的承擔與使命。

展會同期舉辦超過25場國際論壇，涵蓋技術趨勢、產業策略與永續發展等多元議題。同日下午舉行的CEO Summit大師論壇吸引產業高度關注，現場人潮匯聚。論壇特別邀請來自全球頂尖企業的重量級領袖，探討AI時代的技術革新與合作契機。壓軸登場的「Navigating What's Next: Global Opportunities and Taiwan's Strategic Role」爐邊對談環節，由日月光（ASE）執行長暨SEMI全球董事會委員會主席吳田玉博士與台灣半導體產業協會（TSIA）理事長侯永清博士共同主持，邀請英飛凌執行長Jochen Hanebeck與矽谷「晶片大神」Jim Keller深入對話，共同探索台灣在全球半導體版圖中的關鍵角色，為與會者帶來難得的前瞻洞察。

由SEMI主辦、台灣半導體產業協會（TSIA）協辦的「半導體永續力國際論壇」於今日上午登場。論壇聚焦淨零藍圖、AI減碳、循環經濟等關鍵議題, 並由台積電莊子壽博士等產業領袖擔任主題講者。論壇同時介紹SEMI Energy Collaborative，推動亞太地區能源脫碳，串聯上下游企業加速低碳生態系發展，充分展現產業在減碳與綠色轉型上的行動力。另外在南港展覽館二館4樓SEMI Lounge，SEMI Forest展區也同步亮相，透過全球植樹與棲地復育，展現產業落實永續的實際作為。