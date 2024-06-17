思科台灣數位加速計畫 3.0 啟動　打造數位韌性新世代

思科宣布台灣數位加速計劃（Taiwan Digital Acceleration，TDA）3.0，來加速台灣的數位轉型，推動數位韌性新時代。TDA計畫3.0與台灣數位政策的優先目標一致，包括思科與台灣政府、產業領袖、生態系夥伴和學術機構的合作，推動綠色永續、資訊安全和AI驅動的智慧轉型。

TDA計畫3.0啟動記者會的與會嘉賓包括副總統蕭美琴、數位發展部部長黃彥男、國家發展委員會副主任委員詹方冠、數位發展部數位產業署署長呂正華、經濟部產業發展署副署長陳佩利、亞洲矽谷計畫執行中心行政長李博榮、思科資深副總裁暨全球創新長Guy Diedrich、思科全球副總裁黃志明，以及思科台灣總經理林岳田等，一同見證計畫重要的里程碑。

思科資深副總裁暨全球創新長Guy Diedrich表示，思科不斷透過全球資源，支援世界各地的轉型計畫。思科對台灣所做出的承諾，證明了思科對台灣能成為頂尖的科技市場充滿信心。數位加速計畫不僅僅是一項投資，更是充分運用思科專業科技、豐富的全球生態系和創新精神的合作，來確保台灣走在數位創新的尖端。

在TDA 1.0和TDA 2.0的過程中，思科在提升台灣的科技基礎設施和能力取得了顯著進展。思科與16家產業夥伴的合作，成功推進或完成了24個專案項目。

主要成就包括2019年建立智慧城市解決方案示範中心、2020年建立台灣首座5G開放式架構「企業專網」平台以及創建數位行動醫療車以提高醫療品質。2021年，設立高速運算AI資訊中心以提升智慧醫療應用，並於2022年使用VR解決方案支援離岸風電的國際培訓。同年，智慧網路技術被應用於智慧船舶管理。到2023年，全端可視性（Full Stack Observability，FSO）技術用作提升金融行業的穩定性和韌性，以及透過智慧科技促進醫療資源數位化和打造樂齡生活。

過去27年來，思科一直扮演著台灣數位發展的關鍵角色，不遺餘力地投注資源於多項產業，打造更智慧、更具包容性的數位未來。其中包括台灣數位加速計畫，如今已邁入第六年，持續以策略性的布局，來因應台灣數位轉型的迫切需求。隨創新的腳步不斷加快，TDA計畫3.0側重政府和產業領袖三個目前最關注的重點領域：永續發展、資訊安全和人工智慧驅動的智慧轉型。

綠色永續：思科目標與高雄市政府合作，以高雄港做為場域推出智慧港口解決方案，推動安全的自動化營運。此方案也可以幫助企業監測能源使用情況，以此來計算排放量。同時，計畫還包括與金融機構合作推進永續職場，以支持台灣2050年溫室氣體淨零排放的目標。

資訊安全：思科計畫與政府合作培養科技人才，幫助解決全球人才短缺問題。此外，思科計畫與相關技術協會合作，在台灣建立資安中心，以強化網路威脅情資收集和網路準備度。這有助於從資安角度建構數位韌性，對數位轉型計劃的成功至關重要。

AI驅動的智慧轉型：該計劃透過在智慧城市和交通等領域利用AI驅動的解決方案，實現城市基礎設施的轉型。思科與台灣政府合作，希望透過連網道路網路、先進的交通監控系統和優化的號誌服務，來加強交通管理和安全，確保交通更順暢，並提升道路安全。

思科台灣總經理林岳田表示，思科在台投資不僅限於技術層面，致力與政府和在地的機構合作，共同推動科技進步與數位轉型。長期深耕台灣和共同的努力，展現出思科為台灣數位進步和社會經濟繁榮貢獻的決心。未來，也將長期投資台灣蓬勃發展的科技生態系，並一路扶持台灣成為全球數位的領導者。