AI 落地企業實務　網擎資訊助效率與安全雙升級

在快速演進的數位環境中，人工智慧（AI）已從產業熱議概念走向推動創新的核心動能。深耕台灣逾25年的網擎資訊觀察到，AI的應用正迅速從「概念驗證」跨入「日常實用」，企業與個人需求愈加明確。數據顯示，Openfind的AI功能在半年內使用量成長近124倍；其中48.9%來自製造業與批發零售業，顯示AI已從內部工具進化為前線服務與客戶體驗的重要夥伴。

隨著人工智慧使用情境全面開展，網擎資訊提供的Ciao生成式AI問答引擎，內建ChatGPT、Gemini和Claude等多個常用AI模型，能為各個職能角色提供即時、安全的服務，加速工作效率與提升成果。

管理與決策職能（中高階管理、部門主管）：降低營運成本、提升組織效率

企業組織在導入Openfind Ciao後，不僅可讓員工依需求自由切換各大品牌AI模型外，也成功解決使用外商AI工具時常見的「無發票可報銷」與「自行墊付費用」等問題。除了可讓內部帳務更加透明順暢，也讓團隊能無後顧之憂地運用AI提升產能，專注衝刺公司成長目標。

財會人員在進行財務評估與分析報告時，常因資料敏感而不敢使用免費AI工具；研發工程師也需要能安全處理程式碼。Ciao生成式AI問答引擎提供多款企業版模型保障資料安全，使用者能放心進行機敏數字分析、閱讀長篇 API 文件或優化程式碼，同時兼顧效率與資安。

業務工作很多時候需要快速讀懂外文規格；物流部門必須即時規劃送貨路線；行銷人員也常面臨設計資源有限的困境。網擎資訊Ciao提供不限次數、無限制的企業級AI服務，協助整理產品重點、產生最佳配送路線，更可以直接生成行銷素材。各部門回應速度大幅提升，從溝通到產出都更即時，成功避免商機流失。

隨著AI技術成熟與企業需求多元化，Openfind Ciao生成式AI問答引擎致力於成為企業提升效率、保障資訊安全、加速決策與前線運營的重要夥伴，幫助企業掌握商機、降低風險，並在競爭激烈的市場中取得先機，進一步推動組織邁向智慧化、數位化的永續成長新階段。